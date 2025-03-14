太空流浪｜SpaceX取消營救任務　2名太空人滯留太空站9個月歸期再延

▲ SpaceX取消原定於美國時間周三（12日）執行的營救任務，2名滯留太空站的美國太空人歸期將再度延後。

【SpaceX/太空人/太空站/NASA】歸期再延後！SpaceX原定於當地時間周三（12日）執行Crew-10發射任務，將4名太空人送往國際太空站（ISS），並將此前滯留的2名太空人帶回地球，然而任務宣布取消，2名太空人實際歸期仍然未知。

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據外媒報道，兩名NASA太空人包括59歲的威廉斯（Sunita Williams）和61歲的威爾莫爾（Barry Wilmore）通過體檢，在去年（2024年）6月5日乘搭波音「星際客機」（Starliner），前往國際太空站（ISS）執行首次載人試飛任務。

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飛船原定於8天後，即6月14日返航，不料卻因推進器故障和氦氣洩漏等問題導致返航時間一再推遲。NASA出於安全考慮，最終決定讓「星際客機」在去年9月6日脫離國際太空站不載人返回地球，而威廉斯和威爾莫爾則因此受困，被迫「遺棄」在太空，至今已滯留長達9個多月。

而根據NASA最新消息，目前Crew-10發射任務的目標執行時間為不早於美國東部時間周五（14日）晚上7時03分（香港時間3月15日上午7時03分）。

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太空流浪｜女太空人一度「暴瘦見骨」

去年11月，4名在太空站工作200天的NASA太空員搭乘SpaceX太空船「乘龍號」（Dragon Crew）返回地球，並帶來了兩名被滯留在太空站的太空人近照。照片據聞拍攝於9月9日，其中女太空人威廉斯看起來非常憔悴，臉頰明顯凹陷變成「錐子臉」，身軀明顯消瘦，露出的雙手明顯已是「皮包骨」狀態，嚇壞一衆NASA員工；其中一名直接參與威廉斯相關任務的NASA員工當時坦言：

看到這張照片，我倒吸好大一口氣。

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據悉，有印度血統的威廉斯身高近1.73米，開始執行任務時體重約140磅，臉頰還算飽滿。但至去年11月8日為止，兩名太空員已滯留天空站155天，威廉斯暴瘦的情況令NASA的醫生非常擔心，因此正全力設法幫她增重。

太空流浪︱每日需運動2小時 攝取熱量為地球上2倍

原本8天的任務延長至9個月以上，太空員如何維持身體健康成首要關鍵。據NASA消息人士透露，太空員因受到新陳代謝變化影響，每天攝取熱量是在地球上的2倍，即大約3500kcal至4000kcal，才能維持體重，「熱量攝取不足，體重就會開始下降」。

有消息人士指，如今威廉斯無法維持太空人必須的高熱量飲食。為了增重，威廉斯每天需攝取熱量或高達5000kcal；而地球上的女性每天熱量攝取建議值是1600kcal至2400kcal。

同時，太空員還必須每天運動2小時以上，才能在零重力環境維持肌肉量與骨密度。據了解，威廉斯熱愛跑步，曾在2007年出太空任務時，在跑步機上與美國波士頓馬拉松比賽進行同步跑，成為在太空跑馬拉松的第一人。但相對地，高運動量會亦消耗更多熱量。

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太空流浪︱女太空人肌肉流失更快

除了攝取熱量不足及運動量太大，威廉斯暴瘦的第三個原因是與生理特性有關。據NASA一項研究指出，太空旅行對於女性的生理影響比男性嚴重，尤其是肌肉流失速度，令她們比男太空人減重更多：

長時間執行太空任務的女太空人，在體重減輕、肌肉質量損失、骨質流失、心臟和視力問題及腎結石等方面，都受到極大影響。

消息人士透露，NASA的醫生大約在10月開始與威廉斯合作，幫助她增重，當時她暴瘦的照片還未流傳開來。NASA隨後亦發出聲明，強調不會太擔心威廉斯的體重問題，因國際太空站内所有NASA太空人均有接受例行醫療評估，由專業醫生監護，可確保身體狀況維持良好。

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