羅淑佩局長︱「首席Hellosss」變心未有赴英國捧Ian巡唱？　羅淑佩自掏腰包撐另一TVB偶像

▲ 文體旅局局長羅淑佩自掏腰包在Chantel檔口買產品。

【羅淑佩 / 姚焯菲 / 小菲象】有銀行在中環街市舉行市集嘉年華，邀姚焯菲（Chantel）在昨日（3月13日）出席開幕典禮。此外，成為該銀行理財品牌大使的Chantel，年紀輕輕便創立自家品牌C2做老闆娘，同時也有在今次市集嘉年華設檔位。

Chantel稱：「很榮幸獲大會邀請，在創意市集設攤位，售賣自家品牌C2的商品。其實我認為年輕人創業有一大優勢，便是不怕失敗，勇於向前。但有勇亦要有謀，就算有完美的創業意念，亦需學懂如何管理資金、有效分配資源等，都需要有一定的理財規劃知識，所以說到底愈早學習理財愈有優勢。」

她更表示希望大家到場支持一眾本地品牌及創意小店，：「為具有創意的香港年輕人打打氣!」

姚焯菲Chantel｜姚焯菲首次父女檔合作 捐5位數利市錢保育大熊貓

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羅淑佩局長︱未有赴英撐Ian

當日，羅淑佩以文體旅局局長身份到場支持年輕人創業，而且局長還自掏腰包在Chantel檔口買產品。

人所共知，羅局長是MIRROR成員陳卓賢（Ian）歌迷，Ian在舉行世界巡唱《IAN CHAN ’TEARS‘ IN MY SIGHT SOLO CONCERT》，前晚在首站倫敦舉行演出，這即是「首席Hellosss」羅淑佩局留在香港工作，沒有飛到英國追星，可見局長公私分明，不會只顧追星。

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