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名人減肥｜53歲韓紅激減44磅近況曝光　曾公開極端減肥辛酸史：再不減了！

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【韓紅／減肥／辛酸】53歲內地實力派歌手韓紅近日有傳減肥成功，減走44磅最新狀態曝光，蛻變成女強人，告別昔日臃腫身形。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜37歲內地女患卵巢癌瀕死　來港求醫成功續命至今醫生拆解晚期卵巢癌療法

53歲內地實力派歌手韓紅近日成功瘦身後近照流出，網民紛紛稱讚看起來更年輕和精神，且五官也變得立體，穿上西裝和染金髮後，更有「女強人」的氣場。

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名人減肥｜極端減肥到不要命

韓紅早前接受媒體訪問，曾透露自己因為工作和疫情的緣故瘦了44磅，指自己工作忙碌有時候吃不下飯，胃口大減。不過其重磅身形由出道至今仍經常備受網民熱議，她在2016年接受《中天電視》訪問時，透露一直都介意自己體重，直言「氣自己太胖」，試過吃減肥藥減肥，僅用1個月時間把自己餓瘦60斤（約66磅）。當時她坦言自己減肥減到不要命，每天吃不同種類的減肥藥，餓到幾乎暈倒，只有在非常飢餓時吃個蘋果充飢：

每天聞到藥的味道就想吐……我以為我可以減成美女。

名人減肥｜1個月瘦66磅 2個月打回原形

韓紅那時候用1個月時間成功瘦身，但吃減肥藥的副作用隨即而來。她形容當時一停吃減肥藥，體重就馬上反彈，「花1個月減下去，僅2個月胖回來」。她曾揚言，以後都不再減肥，形容減肥藥如同騙子，效用與產品說明不符：

不減了，而且我跟減肥藥鬥爭到底了。我覺得他們是騙子，不是說好不餓嗎？還一點都不瘦！

名人減肥｜自稱是校花 18歲J圖曝光

據悉，韓紅體重最高峰曾達120公斤（約264磅），近年曾因健康問題而住院，甚至一度被傳患「末期肝癌」病危。後來韓紅親自回應闢謠。韓紅曾表示自己讀書時期是學校校花，而早年網上曾流傳聲稱是韓紅18歲年青時的相片，相中人蓄短髮，身穿軍裝且身型瘦削，五官秀麗清純。後來才發現是「擺烏龍」，相中人其實是內地女星劉濤。

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名人減肥｜曾與許志安傳緋聞 街頭激吻照流出

韓紅亦曾是許志安的緋聞女友，2005年曾被拍到一起吃宵夜，上車時帶有醉意的韓紅與許志安有親密舉動，疑似當街獻吻，事後兩人澄清僅為兄妹關係，而這段緋聞仍不時被網友重提討論。

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