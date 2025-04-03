鐳射筆｜屯門公屋頑童用鐳射筆亂照街外　強光照入屋鄰居叫苦連天

▲ 屯門公屋頑童用鐳射筆亂照街外，強光照入屋鄰居叫苦連天。

鐳射筆發出的綠光有機會灼傷眼睛！近日有市民於社交平台訴苦，指一個公屋的高層單位內，有住戶用鐳射筆向窗外掃射，光線更照入事主單位內，影響家人與小動物，於是發文求助，「有冇家長出嚟認領呢位小朋友？有冇人知報管理處有冇用？」

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鐳射筆｜屯門公屋頑童用鐳射筆亂照街外

有網民早前在Facebook群組「菁田邨 和田邨 街坊互助群」上載一條約35秒的短片，並稱屯門和善樓對面那棟（疑似和麗樓），最高層的其中一個單位，有小朋友用鐳射筆對窗外掃射，所發出的綠光直射入樓主的單位內，十分刺眼，影響其家人和寵物，於是忍不住發文，希望小朋友的家長能管教小孩，最後更問了一句「有冇人知報管理處有冇用？」

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鐳射筆｜網民建議報警

影片引來網民熱議，有人認為「都知道係邊個單位點解唔報管理處有冇用都報咗先啦，鐳射筆係犯法㗎」、「打電話去房屋處投訴哩個單位玩鐳射筆」，亦有人認為對方是孩子，建議「對方開咗窗，其實大聲鬧到佢屋企人都聽到，應該個細路會淆底」、「小朋友唔識，應該報給管理處去處理，再唔聽先報警啦！」

鐳射筆｜海關：激光筆光束可損害眼睛和皮膚

香港海關曾提醒市民，由於鐳射筆或激光筆所發出的光束有機會損害眼睛和皮膚，在任何情況下都不應讓激光筆照射出的光點射向眼睛 。

鐳射筆｜警方：不當使用激光筆屬違法

警方曾指出，不當使用激光筆導致他人受傷，將屬違法行為，違法者可能會被控以《侵害人身罪》。根據法例，任何人若因襲擊他人而造成身體傷害被定罪，可能面臨最高3年的監禁。

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