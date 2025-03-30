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好人好事｜女子借錢搭車當場過數失敗　熱心途人無懼「伸手黨」相助

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 47 分鐘前

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女子借錢搭車當場過數失敗，熱心途人無懼「伸手黨」相助。

【好人好事 / 伸手黨 / PayMe】不時能見到「伸手黨」向街坊「下手」，以各種理由呃錢；在此情況下，仍有熱心人不懼被騙風險出手相助，屬實難得；不過，在幫助他人時，一定要謹慎、注意辨別！

近日，有人在Threads發帖，指其日前正過馬路前去搭車時，遇到有女子自稱遺失銀包向其借錢搭車，並表示當場過數，惟嘗試兩次都失敗，樓主則表示無需過數，讓她去趕車……

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好人好事｜借錢搭車當場過數失敗樓主仍相助

樓主稱當日他正在過馬路去搭車，行至安全島等綠燈時，有1名自稱遺失銀包的女子上前向他借錢，女子表示自己趕時間去搭車，詢問樓主是否能借她20元，她可即刻透過PayMe過數給樓主。

樓主同意換錢後，找出20元現金並讓女子掃自己的QR code過數，但偶遇女子的手機訊號似乎較弱，嘗試2次都過數失敗，樓主當即表示「唔使畀錢喎，你趕時間就快啲去搭車啦」。

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好人好事｜事後樓主收到女子轉數$20

女子聞言十分不好意思，但相信她時間緊急需要離開去搭車，遂影下樓主的收款碼，「然後就狂奔走咗啦」；過了幾分鐘後樓主便收到PayMe提示已收到20元轉賬。樓主補充道，20元對他來說是不重要的小數目，但對於那位趕時間的女子而言卻是大數目，並希望她已經將銀包找回。

好人好事｜網民讚樓主熱心

此事引起網民熱議，有網民表示「呢啲post提醒返下大家，呢個世界唔係淨係得騙徒」；不少人看過帖文後替樓主捏把汗，稱讚他熱心，「好人好事」、「睇到我幾擔心呀…好彩係好結局」、「差啲以為你俾人呃」、「PayMe真係是不是kick kick哋」、「我成日趕住出門返工但係唔記得帶銀包，已經渠道地鐵站或者上咗巴士，周圍向路人賺錢」。

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