  • 21°C
香港時間：2025314日 (五) 18:37

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北上注意｜香港人氣YouTuber深圳搭「滴滴」勸司機慢駛　遭大力推撞口水吐臉　警世1做法惹禍：忌貪平！

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

香港YouTuber西DorSi深圳搭「滴滴」勸司機慢駛　遭大力推撞口水吐臉

【西DorSi／Youtuber／滴滴出行／深圳】北上玩樂注意！香港YouTuber西DorSi早前於內地「滴滴出行」（DiDi）打車時，因車速問題與司機產生口角，事後遭對方大力推撞口水吐臉，最終在友人建議下報警處理。西DorSi事後警世網民1做法易惹不快，呼籲大眾「忌貪平」。

最新影片

Sick問識答
Sick問識答｜37歲內地女患卵巢癌瀕死　來港求醫成功續命至今醫生拆解晚期卵巢癌療法


西DorSi於個人Youtube頻道「西DorSi偽中產生活態度」分享，指自己於去年10月在深圳使用滴滴平台最平價的「特惠快車」，前往當起商場進行拍攝，未料上車後發現司機駕駛風格激進，不僅頻繁超速、違規切線，期間更不停對前方車輛鳴笛。

眼見車輛即將駛入高速公路，西DorSi基於安全考量多次要求減速，未料司機聞言更加暴躁，不斷轉頭盯著西DorSi，又強調自己有多年駕齡，從未發生意外，又以「香港人就是這麼怕死」言語挑釁，更在龍華區Coco City附近無故中止行程要求下車。

點擊圖片放大
+3
+2

北上消費｜下車時用力關門 司機怒極推撞兼口水吐臉

西DorSi憶述指，當時下車時因情緒激動而較為用力關上了門，結果司機怒極下車用力推撞他並破口大罵，更直接對著他的臉吐口水。

西DorSi之後與友人會合後，在眾人建議下決定向當地警方報案，警方調動閉路電視畫面，證明司機西DorSi關車門力度及行為並不算激進，反而司機不僅大力推撞，更吐口水攻擊其面部，隨後便駕車離去，惟警方確認司機行為未構成「打人」，僅能協調電話道歉。

點擊圖片放大
+7
+6

 

北上消費｜司機道歉解釋原因 「滴滴」後續處理曝光

司機初時拒絕道歉，惟後來卻自行致電警局表示自己當時因為夜班末單、疲勞駕駛，當時著急下班才導致情緒暴躁」，加上認為西DorSi用力關門的動作是摔門，才誘發後來的爭執。

「滴滴出行」事後接獲投訴後，初時並不願作出賠償，經一輪商討後才賠償200元乘車優惠券，又表示將永久封鎖涉事司機帳號，但西DorSi考量司機聲稱「當日為夜班末單、疲勞駕駛」等解釋，因此主動要求平台從輕處分。

北上消費｜西DorSi揭1關鍵避開不快：避免貪平

西DorSi解釋指，這些叫車軟件後台有分不同車型，理論上越貴的司機服務越好，另外相信亦有按司機的表現作為區分，奉勸大家叫長途車時，建議選擇「快車」，勿貪平叫「特惠快車」。

就今次事件，西DorSi回應本報訪問時表示，由於事件已屬去年的舊事，事件已過境遷，但深圳地鐵繁忙時間人太多、太逼，加上內地叫車太方便，因此在深圳仍會看情況選搭網約的士，但選擇方面應該會盡量避免貪平：「會揀返貴一啲嘅車型。」

文章內容及相獲Youtube@西DorSi偽中產生活態度授權

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

北上買藥｜公院天價標靶藥耗盡積蓄　肺癌港男北上買同款藥每月僅￥4600 感慨：延長咗生命
13:58 2024/08/21
北上買藥｜公院天價標靶藥耗盡積蓄　肺癌港男北上買同款藥每月僅￥4600 感慨：延長咗生命
北上注意｜皇崗口岸疑現迷魂黨　港女遇口音男搭訕　3舉動即頭暈險倒地
10:19 2025/03/04
北上注意｜皇崗口岸疑現迷魂黨　港女遇口音男搭訕　3舉動即頭暈險倒地
北上注意丨深圳諾如病毒達中級風險　酒精殺不死傳染力極強　1種港人最愛活動高危
12:15 2025/02/19
北上注意丨深圳諾如病毒達中級風險　酒精殺不死傳染力極強　1種港人最愛活動高危

你可能感興趣

北上買藥｜公院天價標靶藥耗盡積蓄　肺癌港男北上買同款藥每月僅￥4600 感慨：延長咗生命
13:58 2024/08/21
北上買藥｜公院天價標靶藥耗盡積蓄　肺癌港男北上買同款藥每月僅￥4600 感慨：延長咗生命
北上注意｜皇崗口岸疑現迷魂黨　港女遇口音男搭訕　3舉動即頭暈險倒地
10:19 2025/03/04
北上注意｜皇崗口岸疑現迷魂黨　港女遇口音男搭訕　3舉動即頭暈險倒地
北上注意丨深圳諾如病毒達中級風險　酒精殺不死傳染力極強　1種港人最愛活動高危
12:15 2025/02/19
北上注意丨深圳諾如病毒達中級風險　酒精殺不死傳染力極強　1種港人最愛活動高危
健康問題 網絡熱話 網紅 司機 YouTuber 滴滴出行 深圳

最高瀏覽

金賽綸離世︱「雙金」再曝親密照　金賽綸被揭原需賠70億 下跪求寬恕疑自殘樓梯間痛哭
金賽綸離世︱「雙金」再曝親密照　金賽綸被揭原需賠70億 下跪求寬恕疑自殘樓梯間痛哭
職場悲歌｜一年做足319日 48歲浙大教授1病猝逝 妻曝生前誇張工時：近乎瘋狂
職場悲歌｜一年做足319日 48歲浙大教授1病猝逝 妻曝生前誇張工時：近乎瘋狂
金秀賢金賽綸︱金賽綸9年前已官宣戀情種種好女友暖舉曝光　粉絲淚崩：她是真心的
金秀賢金賽綸︱金賽綸9年前已官宣戀情種種好女友暖舉曝光　粉絲淚崩：她是真心的
急症室最長等候時間（03月14日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月14日 時間16:05）
金秀賢金賽綸︱經紀公司4度回應金秀賢承認交往金賽綸　強調「交往時已成年」 指男方心理正陷崩潰邊緣
金秀賢金賽綸︱經紀公司4度回應金秀賢承認交往金賽綸　強調「交往時已成年」 指男方心理正陷崩潰邊緣