北上注意｜香港人氣YouTuber深圳搭「滴滴」勸司機慢駛　遭大力推撞口水吐臉　警世1做法惹禍：忌貪平！

▲ 香港YouTuber西DorSi深圳搭「滴滴」勸司機慢駛 遭大力推撞口水吐臉

【西DorSi／Youtuber／滴滴出行／深圳】北上玩樂注意！香港YouTuber西DorSi早前於內地「滴滴出行」（DiDi）打車時，因車速問題與司機產生口角，事後遭對方大力推撞口水吐臉，最終在友人建議下報警處理。西DorSi事後警世網民1做法易惹不快，呼籲大眾「忌貪平」。

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西DorSi於個人Youtube頻道「西DorSi偽中產生活態度」分享，指自己於去年10月在深圳使用滴滴平台最平價的「特惠快車」，前往當起商場進行拍攝，未料上車後發現司機駕駛風格激進，不僅頻繁超速、違規切線，期間更不停對前方車輛鳴笛。

眼見車輛即將駛入高速公路，西DorSi基於安全考量多次要求減速，未料司機聞言更加暴躁，不斷轉頭盯著西DorSi，又強調自己有多年駕齡，從未發生意外，又以「香港人就是這麼怕死」言語挑釁，更在龍華區Coco City附近無故中止行程要求下車。

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北上消費｜下車時用力關門 司機怒極推撞兼口水吐臉

西DorSi憶述指，當時下車時因情緒激動而較為用力關上了門，結果司機怒極下車用力推撞他並破口大罵，更直接對著他的臉吐口水。

西DorSi之後與友人會合後，在眾人建議下決定向當地警方報案，警方調動閉路電視畫面，證明司機西DorSi關車門力度及行為並不算激進，反而司機不僅大力推撞，更吐口水攻擊其面部，隨後便駕車離去，惟警方確認司機行為未構成「打人」，僅能協調電話道歉。

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北上消費｜司機道歉解釋原因 「滴滴」後續處理曝光

司機初時拒絕道歉，惟後來卻自行致電警局表示自己當時因為夜班末單、疲勞駕駛，當時著急下班才導致情緒暴躁」，加上認為西DorSi用力關門的動作是摔門，才誘發後來的爭執。

「滴滴出行」事後接獲投訴後，初時並不願作出賠償，經一輪商討後才賠償200元乘車優惠券，又表示將永久封鎖涉事司機帳號，但西DorSi考量司機聲稱「當日為夜班末單、疲勞駕駛」等解釋，因此主動要求平台從輕處分。

北上消費｜西DorSi揭1關鍵避開不快：避免貪平

西DorSi解釋指，這些叫車軟件後台有分不同車型，理論上越貴的司機服務越好，另外相信亦有按司機的表現作為區分，奉勸大家叫長途車時，建議選擇「快車」，勿貪平叫「特惠快車」。

就今次事件，西DorSi回應本報訪問時表示，由於事件已屬去年的舊事，事件已過境遷，但深圳地鐵繁忙時間人太多、太逼，加上內地叫車太方便，因此在深圳仍會看情況選搭網約的士，但選擇方面應該會盡量避免貪平：「會揀返貴一啲嘅車型。」

文章內容及相獲Youtube@西DorSi偽中產生活態度授權

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