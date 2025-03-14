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屋邨違泊｜梁文廣籲房署加強宣傳培訓　區議員倡提高違泊罰款金額

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

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房委會資助房屋小組委員會委員、立法會議員梁文廣（梁文廣FB圖片）

申訴專員公署昨日（13日）公布完成房署處理公共屋邨違例泊車問題的主動調查，揭多條屋邨出現嚴重違泊問題。房委會資助房屋小組委員會委員、立法會議員梁文廣表示，若車輛違泊在緊急車輛通道附近屬嚴重問題，籲房署應加強培訓保安人員作有效執管行動，並與警方合作打擊違泊。

屋邨違泊｜緊急車輛通道附近違泊保安視而不見　申訴專員倡12招打擊公屋違泊

梁文廣今早（14日）接受電台訪問時表示，違例泊車問題不算常見，是次牽涉的屋邨均受地理環境所限，無法在出入口安裝車輛閘機，導致情況惡化。他建議加強保安人員的培訓，並與警方合作進行聯合行動，以打擊違泊行為。

梁文廣表示，絕對不能接受車輛違泊在緊急車輛通道的情況，建議一旦發現違泊車輛，應立即採取鎖車或拖車等嚴厲措施，認為房署應在當眼位置加強宣傳，提供清晰指示，以改善有關情況。

對於建議房署考慮引入新科技，如閉路電視監察系統和物聯網感應器，以提高執法效率，梁文廣表示支持，認為科技工具可有效幫助保安人員處理違泊問題，並確保相關人員履行職責。

徐曉杰：時租月租車位不足　倡提高違泊罰款金額增成本

有指長康邨在30分鐘內有約30輛車輛違泊，葵青區議員徐曉杰在同一節目表示不意外，他指長康邨約有8,000多戶居民，人口逾2萬人，更有5個出入口，認為要考慮違例泊車位置是否合理。過往的投訴較多是違泊停放在學校出入口、過路口或私家車月租位等，而違泊在緊急車輛通道的投訴則較少。

他解釋指，長康邨的違泊問題與時租月租車位不足有關。由於不少車主都是在周末及晚間探望親友或外出用膳，因此情況亦相對較嚴重。又認為，只有1-2個保安巡視屋邨需時，未能及時處理有關違泊行為。

徐曉杰又認為，現時對違泊車輛的罰款阻嚇力不足，由於現時月租車位的費用約為3,000多元，而車主違泊被鎖車則只需支付320元，只要每月收「牛肉乾」少於10次，已經較月租費用便宜，促使部分車主寧願冒險違泊，建議提高罰款金額，以增加違泊成本，並加強與警方的合作，進行聯合執法行動。

葵青區議員徐曉杰（徐曉杰FB圖片）

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