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富貴情婦｜「最強小三」五索生蛇後遺症狂脫髮　鍾睿心展示大片禿頭爆喊：生蛇痛過生仔

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撰文： 王明芳

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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「五索」鍾睿心生蛇後狂脫髮。

【五索/馬清鏗/生蛇】與大生銀行主席馬清鏗傳出婚外情的「五索」鍾睿心（Rachel），幾乎每日更新社交平台，行為異常高調。早前，她自曝因生蛇（帶狀皰疹）而出現後遺症，近日更透露自己正受脫髮困擾。

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富貴情婦五索｜食必理痛難止痛

「五索」鍾睿心上載了一段短片，並寫道：「每日都係甩頭髮中……生蛇後遺症。」短片開首見她雙眼通紅，情緒激動地展示大片禿頭，並說：「我點出街呀？」

「五索」憶述一星期前生蛇的經歷，發病初期僅感覺像普通頭痛：「比普通頭痛勁少許，吃必理痛也頂不住，之後開始愈來愈痛，半夜完全唞不到氣，全身很痛。」

隨後，「五索」前往養和醫院就診，醫護人員告知她可能是生蛇，但當時水泡尚未浮現。

「五索」鍾睿心爆喊大呻生蛇致甩頭髮。（取自instagram）

富貴情婦五索｜每天甩髮：好傷心

回家後，她形容自己如置身煉獄：「要吃好多粒藥，吃完藥又胃痛。如果藥效過了就即刻再吃，否則就會超痛。不過我想說，藥物只可以消除6、7成痛楚，依然是好痛。那種痛就如生仔的痛一樣，生仔只是痛十幾小時，但我痛了六至七天。」

最讓她困擾的是生蛇後狂脫髮，「五索」掀起頭髮，展示兩大片禿頭，頭皮紅腫甚至結痂，狀況超嚇人。「五索」說：「我現在喊並非因為個病，而是我的頭髮完全沒有了。我估未完全甩掉，因為它每天在甩，愈甩愈多，真的好傷心。」

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富貴情婦五索｜網民建議看中醫調理

「五索」坦言沒想到自己那麼年輕會生蛇。她說：「為何會找鄧麗欣拍宣傳片呢？她那麼年輕，我現在終於明白了。不知好不好剃光頭呢？這樣頹一片，大家記住去打蛇針。」

不少網民亦留言，當中林作挪揄：「用美源髮采吧」，某網民更說：「咁似比人落降咁嘅」和「係報應」，不過亦有網民送上關懷和建議：「食supplement好快生返，調理好返身體先，多謝你最後提醒大家打蛇針」、「應該係免疫系統問題，咁後生唔使怕，睇西醫好番之後，再睇中醫調理番身體，唔好咁擔心。」

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富貴情婦五索｜讚馬清鏗出手闊綽

現年34歲的「五索」鍾睿心跟馬清鏗發展婚外情9年，本與前夫育有一子的「五索」，與馬清鏗拍拖後再5年抱4，為對方誕3子1女，並自爆生女分最多錢。

「五索」說：「從來我要什麼就有什麼，所以一向都不計較，但如果你問他給予最多是幾多錢，我覺得應該是生了個女兒。物以罕為貴，我生了4個兒子，只有一個女兒。其實他經常給我錢，因為家裡的開支很大。不過，最難忘的還是他在直升機上匯錢給我，一次就過了7位數！」

五索又透露曾患產後抑鬱，要靠看組合ERROR的搞笑片才走出陰霾。

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