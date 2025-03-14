公屋入息限額｜議員指限額太低變相鼓勵市民「躺平」　質疑「揾唔到符合要求嘅工種」

▲ 房委會建議下年度上調公屋入息限額。（資料圖片）

房委會日前公布公屋入息及資產限額檢討，建議下年度上調公屋入息限額，當中2人家庭加幅2.5%，入息限額由19,730元增至20,230元。今日（14日）在立法會房屋事務委員會，有議員質疑限額太低，變相鼓勵市民「躺平」；當局指會適時調整機制。

民建聯陳學鋒指，公屋作用是讓市民向上流動，如資產限額太低某程度是鼓勵市民「躺平」，滿足入息要求，舉例指兩夫婦拿最低工資已超標，市民可能選擇其中一個不做或做兼職。他指公屋戶居住一段時間後，資產理應向上增長，當局應讓他們繼續向上流而非「趕佢出去」，並反問公屋戶「邊到有錢買私樓？」，期望當局重推租置計劃。

房屋局常任秘書長李佩詩回應指，目前機制「唔係鐵板一塊」，會適時調整，公屋入息的資產目標是希望幫助最有需要的家庭，可能是低收入家庭，當局會繼續做。她續指，當局1998年推出租者置其屋計劃，至今仍有3萬個單位仍未出售，房委會2020時決定加快售出單位，提供誘因予有興趣人士回購，並供合資格綠表人士購買，惟目前公屋單位仍然不足，重推租置計劃或會減少單位數量，影響輪候時間；至於仍在計劃內但未售出的單位，當局會加大力度盡快推售。

九龍中楊永杰指，勞工處網頁顯示，月薪13,500元的保安為最低，如夫婦二人均從事保安已超出入息上限，質疑「基本上揾唔到符合要求嘅工種」，「做看更嘅兩公婆，住私樓住咩？劏房」，反問機制是否合理，又指申請公屋人數不會因為入息上限增加500、1000元而大幅增加。

李佩詩指，不論入息或資產限額定於甚麼水平，都一定會有住戶因為剛好超出限額，現行準則是當局認為相對最客觀的準則，讓最有需要的家庭申請。她強調，最低工資以個人為單位，惟入息限額以家庭為基礎，指每個家庭狀況不一，不能一概而論。

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