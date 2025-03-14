金秀賢金賽綸︱金賽綸9年前已官宣戀情種種好女友暖舉曝光　粉絲淚崩：她是真心的

【金賽綸／金秀賢／親密照】韓國女星金賽綸於2月16日被發現於家中離世，年僅24歲。其後有韓國網媒爆出驚人金賽綸生前同金秀賢「地下情6年」內幕及多項證據。事件引來外界轟動，男方經紀人公司亦終在今天(14日)出聲明承認戀情，但強調是在金賽綸成年後才交往。女方生前訪問及IG上載的照片，網民大讚是絕種好女友暖舉，淚崩道：「她是真心的！」

最新影片:

金秀賢金賽綸︱好女友暖舉曝光

《橫豎研究所》近日爆料時曾「回帶」金賽綸生前的媒體訪問片段，當時她被問到誰是讓自己心動的戲劇男主角或是電影男主角，她即笑著表示「都敏俊」，即當年金秀賢憑韓劇《來自星星的你》中而紅爆的男主角角色名字，金賽綸當時早對金秀賢存有好感。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

除此之外，有網民亦翻出金賽綸曾於2016年5月21日，即韓國夫妻節日，疑似放閃，當時年僅16歲的她，於Twitter寫下「새로네로」，又上載一張照片。金秀賢被爆出於入伍時曾與金賽綸有書信往來，信中亦是以「새로네로」暱稱女方，網民聯想她當時是特意選當天低調向男方示愛，疑似9年前已官宣戀情。

有網民亦上傳一張照片，金賽綸曾於2020年自掏腰包，送應援咖啡餐車到金秀賢當時正拍攝《雖然是精神病但沒關係》的劇組，相中金賽綸除於餐車旁放置了自己頭像外，又非常貼心於餐車上方放置了印有男女主角相的布條，中間橫幅寫上幫劇組人員打氣的字句。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

有關影片及照片被翻出後，即引來不少網民為她的離世感到非常傷心，紛留言「她是真心的」、「完全感受到她對男的愛意」、「好單純的女孩」、「點解要如此委屈?」。

金秀賢金賽綸︱金秀賢過去多次否認戀情

金賽綸於2024年3月，曾在金秀賢與金智媛主演劇集《淚之女王》熱播期間，於於IG限時動態首次上傳了一張與金秀賢面貼面的親密合照，雖然女方已很快刪除該照片，但當時已引起外界對2人關係的揣測。不過，當時的言論主要仍是網民狠批女方「蹭熱度」。當時男方經紀人公司已立即否認戀情，並指不清楚女方動機。

直到金賽綸死後，有韓國網媒爆出驚人金賽綸生前同金秀賢「地下情6年」內幕及多項證據，男方經紀人公司初時仍表示「立場不變」，惟未知是否因證據愈爆愈多關係，金秀賢才於今天(14日)一改之前否認態度，透過經紀人公司承認戀情。但聲明中，男方強調雙方僅於2019年夏季至2020年秋季交往，而且強調當時金賽綸已為成年人。

金秀賢金賽綸︱經紀公司認愛聲明全文

金秀賢所屬經紀公司Gold Medalist今日(14日)第4度回應兼突發聲明指：

金秀賢與金賽綸交往的時間為2019年夏天至2020年秋天，當時金賽綸已成年，並非《橫豎研究所》所指控的未成年戀愛。2024年3月24日金賽綸在Instagram限時動態公開的照片，以及2025年3月11日《橫豎研究所》公開的合照，均攝於2020年冬天，當時二人確實處於交往關係。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

相關文章：金賽綸被揭原需賠70億 下跪求寬恕疑自殘樓梯間痛哭

韓媒昨日再爆料「雙金」親密照，指出7億賠償金還是金賽綸下跪求來的，她原本需賠償70億，更被鄰居目睹私下慘況。

由於金賽綸酒駕犯罪，影響到Netflix的新戲《獵犬》拍攝，《獵犬》製作公司原要求賠償金額是70億。無法償還的金賽綸為此親自去公司下跪請求，協商之後才得到寬恕的7億賠償金額。該消息曝光後，「#金賽綸下跪才協商到7億#」隨即登上微博熱搜第一位，網民紛紛為金賽綸的經歷感到心痛。

在金賽綸去世當天，D社記者前往她的住處，有鄰居透露，常常看到她私下很是凄慘，經常坐在樓梯間哭泣。同時，鄰居還提到了金賽綸手腕上有疑似自殘傷痕。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5