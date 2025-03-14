面臨殺校︱周秀娜母校鴨脷洲街坊學校面臨殺校　該校特色小一全年不考試

▲ 鴨脷洲街坊學校小一全年不考試，默書可超越100分，可謂是一間happy school。

【殺校/鴨脷洲街坊學校/天主教博智小學/周秀娜】教育局昨日（13日）向全港官津小學發出開班信，交代下學年的班級結構安排。由於香港出生率下降，有兩間小學面臨殺校，分別是黃大仙天主教博智小學及鴨脷洲街坊學校獲「派0班」，當中的鴨脷洲街坊學校是藝人周秀娜的母校，而該校特色是小一全年不考試。

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鴨脷洲街坊學校自1954年開辦，至今71年歷史，周秀娜曾在該校就讀小四至小五，據知周秀娜10歲時隨家人潮陽市移民到香港，定居西環，後於鴨脷洲街坊學校就讀小四至小六。她中學畢業後，曾做過營業經理，後來經星探發掘後加入娛樂圈。

▲ 鴨脷洲街坊學校默書可超級100分。彭大偉攝

殺校︱鴨脷洲街坊學校默書可超越100分

根據小學概覽，鴨脷洲街坊學校小一全年不設考試，小二至小六每年考試兩次，小二至小六全年全科測驗0次，換言之，小二至小六每年只考2次試，沒有測驗，可謂Happy School！

▲ 鴨脷洲街坊學校小一全年不考試。彭大偉攝

另外，該校為了讓小一學生適應小學評估模式，透過中英文創意默書，可超越100分上限以提升學習動機。不過學校仍設有精英班，拔尖班及補底班，推行小班教學，另外有非華語中文班支援有需要的學生。

▲ 黃大仙天主教博智小學面臨被殺校。陳靜儀攝

殺校︱黃大仙天主教博智小學重視學生精神心靈健康

另一間獲「派0班」而面臨殺校的黃大仙天主教博智小學，根據小學概覽2024，該校小一至小六全年2測2考，而該校特色之一是推行藝術教育、生命教育等以關注學生之精神及心靈的健康。該校該1963年創校，擁有62年歷史，辦學團體是天主教香港教區。

▲ 黃大仙天主教博智小學面臨被殺校。陳靜儀攝

該校注重英語教學，於初小推行「The Space Town Literacy Programme」，由外籍教師及本地教師教授，讓學生從生活中學習英語，並以夥伴閱讀計劃、英文早會、英語週及英語大使帶動全校學習英語氣氛，英文科課堂會全級按能力分小組上課。

殺校︱兩校出路：自資開辦私立小一

由於兩間小學在近6個學年沒有出現小一收生不足情況，按教育局公布的最新殺校政策，兩校可申請自資開辦私立小一，但需有能力承擔該班由小一至小六的經費，才可參加2026年小一派位，否則只能選擇與他校合併，或是三個學年後停辦，不能再選擇要求特別視學。如開辦私立小一，料六年經費需1,000萬元。

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