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育兒爭議｜屋邨幼稚園門外驚現BB車龍　奇景掀起網民罵戰：5歲仲坐BB車

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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【幼稚園/BB車/育兒資訊】近日有網民分享了一張屋邨幼稚園門外，泊滿了長長BB車龍照片，並指「細到唔識行？」，帖文一出惹起網上罵戰，不少家長留言反駁：「生過仔先會明」。

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幼稚園BB車龍｜「BB車龍」奇景掀熱議

該名網民在社交平台Threads發帖，分享了一張屋邨幼稚園門外泊滿BB車的照片。照片中，數十輛BB車整齊排列在幼稚園牆邊，形成一條長長的「車龍」，秩序井然。樓主在帖文中寫道：「我真係唔識，泊滿晒車車B。」並問道：「常態？而家返幼稚園的人太細？細到唔識行？」

帖文一出，立即引發熱烈討論。有網民調表示：「呢個年代好多細路對腳都係用嚟裝飾，小學仲坐BB車返學都唔少啦……」更有網民表示曾在地鐵見到5、6歲的小朋友坐BB車，感嘆：「喺地鐵見過5、6歲小朋友坐BB車！仲唔只一次。有時諗，而家啲小朋友真係矜貴。」

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幼稚園BB車龍｜家長反駁：BB車是「恩物」

面對網民的質疑，不少家長留言反駁，強調BB車對家長來說是「恩物」。有家長表示：「生過仔先會明，小朋友扭計要抱抱，車車係恩物！」更有家長指出，BB車在接送孩子時有實際需要，尤其是在孩子疲倦或不願走路時，BB車能大大減輕家長的負擔。

一名育有一女的網民分享道：「有時小朋友行到一半扭計，唔肯行，BB車就係救命工具。如果無BB車，家長真係會好辛苦。」也有家長呼籲網民要有同理心：「一咁講就知你一定無小朋友，完全無同理心，唔阻到人有咩問題。」

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嬰兒BB車｜幾多歲戒BB車？

事實上，本港幼稚園也經常出現嬰兒車，工人或長輩接送時都推著孩子出入。究竟小孩可以走路後，仍因安全理由待在車上，對小朋友而言是好事嗎？

TOPick曾訪問心啟晴臨床心理治療師李偉堂，他指出幼兒步履蹣跚地學習走路時，會發現運用到自己身體的樂趣。不過，當他們熟習走路後，會漸漸失去興趣，反而想有人抱或以嬰兒車代步。

我見過有7歲的孩子還坐嬰兒車。有些父母過分疼愛子女，子女學走路時，擔心他們累，隨時隨地都準備了嬰兒車，又不斷問他們是否需要休息。久而久之，會削弱小朋友走路的樂趣。

心啟晴臨床心理治療師李偉堂。

李偉堂指，坐嬰兒車會孩子產生依賴，習慣有代步工具。此外，靠嬰兒車出入，會影響孩子的獨立性，孩子難以辨認方向，不知道自己去了甚麼地方，往往要靠父母或長輩帶路。孩子多走路，有助掌握周圍環境，知道如何過馬路，方向感較好，個性亦較為獨立。

李偉堂建議，家長可逐步戒掉孩子坐嬰兒車的習慣，先從短路程開始，例如到樓下公園或到商場逛街時不帶嬰兒車，讓孩子知道要用腳走路；但若有遠距離路程，當孩子走得累時，中間可讓他們坐嬰兒車10分鐘作休息，然後再繼續走路。

父母要事前計劃好行程，那段路要走、那段路可坐車，逐步減少坐車的時間，堅持亦很重要，若孩子扭計得逞，往後就更難戒掉。

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日本《LDK》測試5款BB車　第1名方便攜帶1個動作即可開關

市面上有林林總總的BB車，新手爸媽挑選時，既想方便攜帶，又想兼具功能性，難免感到無從入手。日本雜誌《LDK》測試5款BB車，比較易攜性、駕駛性能和功能性，並根據綜合評分整理出排名，點擊圖片即睇詳情：

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