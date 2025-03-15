手機減價｜國家補貼+天貓買手機最高85折　iPhone16 5千起即可入手

▲ 國家補貼+天貓買手機最高85折，iPhone16 5千起即可入手！

【國家補貼】想換手機的大家注意！近日中國政府推出「手機國補政策」，以鼓勵市民購買數碼產品，多款手機、平板、智能手錶等數瑪產品可享有85折，另外滿指定價格的手機更可享有額外10％補貼！即睇優惠詳情！

手機減價｜中國推「手機國補政策」 滿足2條件買手機即減價！

中國政府推出「手機國補政策」，大部分的手機、平板、智能手錶等產品均可享有85折優惠！其中iPhone 16原價為¥5999，補貼後價格¥4699（約港幣$5099），Samsung Galaxy S24+原價為¥5299，補貼後為¥4799（約港幣$5219），小米15原價為¥4499，補貼後價格為¥3993.5（約港幣$4288.5）。

另外，由即日起至3月底，滿¥6000以上的手機可減額外10%，即最高減幅達¥1000！想要享有優惠，只需滿足2大條件：

1.大部分手機產品的收貨地址為內地地址

2.天貓賬戶完成實名認證

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雲閃付優惠｜雲閃付APP交政府/法定機構差餉雜項 最高減$200

不少港人都會透過網上支付平台繳交居家雜費，由即日起至4月30日，雲閃付「香港繳費」推出限時即減優惠，持有銀聯卡的用戶在雲閃付APP報名後，使用合資格銀聯卡繳交政府或法定機構費用時，達指定金額即可減高達$100！

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