三星AI手機｜Samsung中階手機Galaxy A56及A36 5G攻港　最平$2,698入手即玩AI功能（多圖）

想玩具備AI功能的手機，不一定只有旗艦款式可選擇，現時亦有不少廠商，會推出「親民價錢」的中階AI手機，例如三星（Samsung）最新就帶來Galaxy A56 5G以及Galaxy A36 5G。這也是首款引進Awesome Intelligence的Samsung Galaxy A系列智能手機，整合多項AI功能。兩款Samsung Galaxy A系列新手機亦將於本月底在香港發售，最平$2,698就可以入手。

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今次攻港的Galaxy A56 5G以及Galaxy A36 5G，是首款配備Awesome Intelligence的Galaxy A系列智能手機，為用戶帶來多款AI工具。例如「Circle to Search」功能升級，可以識別屏幕上的電話號碼、電子郵件和網址，用戶只需輕按一下即可執行操作。同時也能夠透過Circle to Search搜尋，找到食譜。此外，Circle to Search 還新增音樂搜尋，可以快速辨識附近環境或裝置播放的音樂，更能識別用戶哼唱的歌曲，而且更能支援多種語言。

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兩款手機均均配備升級的物件橡皮擦功能，用戶可從相片中移除不想要的物件此外，用戶可透過濾鏡功能，從現有相片中智能提取色彩和風格元素來創製自定義濾鏡，藉著這些智能功能，便可以修飾相片，為每一張影像帶來更多創意。

至於兩款手機最大分別的地方，就是Galaxy A56 5G會多設兩項AI功能，分別為：最佳臉部表情（Best Face）功能、以及Auto Trim自動把拍攝影片生成剪輯成精華的功能。其中最佳臉部表情功能，可讓用戶在開啟動態相片拍攝模式後，系統可選擇並合併最多五個人的最佳表情或姿態，讓用戶可以挑選完美的團體合照。即使有人眨眼或視線偏移，只要一按Best Face功能，就可以調整最佳的狀態。至於Auto Trim就如其名，讓用戶可以一鍵自動剪片。

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另值得一提的是，Galaxy A系列亦針對內容創作者所需，進一步提升影像拍攝體驗，Galaxy A56 5G和Galaxy A36 5G均配備5,000萬像素主鏡頭，而前置鏡頭支援10-bit HDR。其中Galaxy A56 5G亦配備1,200萬像素超廣角鏡頭。

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而硬件配置方面，Galaxy A系列均配備 5,000mAh電池、支援45W快速充電和Super Fast Charge 2.0技術。至於處理器，Galaxy A56 5G搭載 Exynos 1580芯片；而Galaxy A36 5G 則採用 Snapdragon 6 Gen 3處理器。

那麼讀者們最關心的價錢方面：

型號 顏色 建議零售價 發售日期 Galaxy A56 5G （12GB RAM + 256GB ROM） 霧炭灰

霧墨綠

霧淺灰

霧櫻粉 3,698港元 3月28日 Galaxy A36 5G （8GB RAM + 256GB ROM） 亮夜黑

亮冰白

亮青綠

亮薰紫 2,998港元 3月28日 Galaxy A36 5G （8GB RAM + 128GB ROM） 亮夜黑

亮薰紫 2,698港元 3月28日

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早鳥優惠期間，凡於香港Samsung網上商店、三星專門店、特約零售商和經銷商的門市及網站預訂，即可享有多項優惠，詳情可參考以下圖片：

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