三星AI手機｜Samsung中階手機Galaxy A56及A36 5G攻港　最平$2,698入手即玩AI功能（多圖）

想玩具備AI功能的手機,不一定只有旗艦款式可選擇,現時亦有不少廠商,會推出「親民價錢」的中階AI手機,例如三星(Samsung)最新就帶來Galaxy A56 5G以及Galaxy A36 5G。這也是首款引進Awesome Intelligence的Samsung Galaxy A系列智能手機,整合多項AI功能。兩款Samsung Galaxy A系列新手機亦將於本月底在香港發售,最平$2,698就可以入手。

今次攻港的Galaxy A56 5G以及Galaxy A36 5G,是首款配備Awesome Intelligence的Galaxy A系列智能手機,為用戶帶來多款AI工具。例如「Circle to Search」功能升級,可以識別屏幕上的電話號碼、電子郵件和網址,用戶只需輕按一下即可執行操作。同時也能夠透過Circle to Search搜尋,找到食譜。此外,Circle to Search 還新增音樂搜尋,可以快速辨識附近環境或裝置播放的音樂,更能識別用戶哼唱的歌曲,而且更能支援多種語言。

兩款手機均均配備升級的物件橡皮擦功能,用戶可從相片中移除不想要的物件此外,用戶可透過濾鏡功能,從現有相片中智能提取色彩和風格元素來創製自定義濾鏡,藉著這些智能功能,便可以修飾相片,為每一張影像帶來更多創意。

至於兩款手機最大分別的地方,就是Galaxy A56 5G會多設兩項AI功能,分別為:最佳臉部表情(Best Face)功能、以及Auto Trim自動把拍攝影片生成剪輯成精華的功能。其中最佳臉部表情功能,可讓用戶在開啟動態相片拍攝模式後,系統可選擇並合併最多五個人的最佳表情或姿態,讓用戶可以挑選完美的團體合照。即使有人眨眼或視線偏移,只要一按Best Face功能,就可以調整最佳的狀態。至於Auto Trim就如其名,讓用戶可以一鍵自動剪片。

另值得一提的是,Galaxy A系列亦針對內容創作者所需,進一步提升影像拍攝體驗,Galaxy A56 5G和Galaxy A36 5G均配備5,000萬像素主鏡頭,而前置鏡頭支援10-bit HDR。其中Galaxy A56 5G亦配備1,200萬像素超廣角鏡頭。

而硬件配置方面,Galaxy A系列均配備 5,000mAh電池、支援45W快速充電和Super Fast Charge 2.0技術。至於處理器,Galaxy A56 5G搭載 Exynos 1580芯片;而Galaxy A36 5G 則採用 Snapdragon 6 Gen 3處理器。

那麼讀者們最關心的價錢方面:

型號 顏色 建議零售價 發售日期 Galaxy A56 5G (12GB RAM + 256GB ROM) 霧炭灰

霧墨綠

霧淺灰

霧櫻粉 3,698港元 3月28日 Galaxy A36 5G (8GB RAM + 256GB ROM) 亮夜黑

亮冰白

亮青綠

亮薰紫 2,998港元 3月28日 Galaxy A36 5G (8GB RAM + 128GB ROM) 亮夜黑

亮薰紫 2,698港元 3月28日

早鳥優惠期間,凡於香港Samsung網上商店、三星專門店、特約零售商和經銷商的門市及網站預訂,即可享有多項優惠,詳情可參考以下圖片:

