金像獎2025｜谷祖琳憑《爸爸》首提名最佳女配角　入行27年感激秋生教戲

日前，谷祖琳憑翁子光執導《爸爸》中「金燕」一角，勇奪「金像獎前哨戰」導演會「最佳女配角」，月前又憑同一角色獲提名金像獎「最佳女配角」，她受訪時分享獲提名感受及多年電影工作的心得。

金像獎公布提名當日，谷祖琳（小谷）忙於在家中打掃，由於忘記當日正是公布提名的日子，她並未為意自己獲得提名，正當她清理櫃中雜物時，就收到其父親的來電。「佢問我入唔入到圍？我答唔知，然後佢就話我知我入咗圍，初時我以為只係佢想我入圍，但他同我講啱啱公布咗，所以是由我daddy第一個告知我入圍。」

▲ 小谷感激在無經理人及無大公司下，仍投票予她的每一位電影同業。(王茵芸攝)

小谷坦言對入圍最佳女配角既緊張又開心︰「緊張係因為要揀當晚嘅衫，如有機會攞獎，開心在可以有機會多謝想多謝嘅人。」小谷認為自己在既無經理人又無大公司的情況下，代表每一票都是真心喜歡《爸爸》的人。「選民每一票都好難，因為機會只得一個，所以我好想多謝佢哋！」

▲ 她坦言從未想過能夠憑「金燕」一角得到金像獎提名，拍攝時只專注於研究角色。(電影劇照)

回想當初看過《爸爸》的劇本，小谷坦言「一滴」都無想過能夠憑角色得到金像獎提名。「當時咩都無諗，只是專注研究個角色。」《爸爸》除了為小谷帶來金像獎提名，更為她帶來自然發揮的機會。「以往我對演戲都存有迷思，因為自己唔係『技術型』演員，所以一直都唔肯定自己演戲的方法啱定錯。」她慶幸整個《爸爸》團隊在拍攝過程間未有要求「表演型」演技。「沒有因為拍翁子光，因為拍劉青雲，而去設計任何嘢或者做多餘嘅嘢，大家只係由心去感受個角色，所以《爸爸》是一個好大的恩典，因為不是好多機會有電影或角色可以讓你如此去演。」

拍香港電影獲益良多

20多年前，谷祖琳從澳洲完成學業後回港，一次在彌敦道上蹓躂時，遇到她首個經理人，並獲邀拍攝一部講述競步選手王軍霞跟教練馬家軍的電影，當時小谷已熱愛電影，其超級偶像張藝謀正好於這部電影中飾演馬家軍，她因此爽快答應，可是電影因某原因擱置。導演陳果就邀請小谷拍攝另一部電影《去年煙花特別多》，她由此正式從影圈出道。

▲ 她慶幸拍攝《爸爸》未被要求「表演型」演技，並形容《爸爸》對她為大恩典。(電影劇照)

由於小谷當時經常會睇大量電影，對拍戲相當憧憬，認為電影很美好，但跟導演陳果合作後，卻發覺跟幻想中的電影圈存有差異。「果導像暴君，經常在片場狂鬧，所有嘢都好即興，我以為做演員會好華麗，但實際上完全唔同，直頭有啲夢想幻滅嘅感覺。」及後，小谷獲邀拍攝一部由外國團隊製作的電影，她形容跟香港拍攝感覺完全不一樣。「外國拍戲真係好luxury，自己有一架餐車、又有人幫你擔遮，成個公主咁，好彩我第一齣係拍陳果嘅戲，如果拍咗外國嗰齣再拍香港電影，我應該會幾痛苦！」小谷拍過兩地的電影後，坦言較喜歡香港的電影製作，全因拍攝過程中，每個人都要落手落腳參與其中，讓她有更多學習的機會。

多學習面對公眾

1999年小谷首次獲提名「最佳新演員」後，雖未有再獲提名，但在金像獎台下的觀眾席上常會見到她的身影，她坦言自己為「特別的存在」。「我唔係好追求獎項，著靚靚化靚妝，一大班人台上影相呢啲嘢，有嘅話會好開心，因為得到大家認同，每一票都好有意義，我係好多謝！」

▲ 小谷坦言個性較內儉，在觀眾眼中或不顯眼，她笑言未來要多跟大眾見面。(IG圖片)

小谷自知作為公眾人物不能過於內儉，笑言將來在戲劇作品中要飾演「巨星」，從中多學習面對公眾。回望自己在電影行業20多年的發展，小谷認為發展甚好，演過的角色雖較為偏鋒，但自己亦適合演不同的角色。「我可以演老師、又可以演一樓一，又演到紙紥公仔，演到不同角色令我覺得好得意同好正！」

小谷認為黃秋生是行業當中對她最有幫助的前輩。「秋生成日都會點醒我，會叫我唔好做多餘嘅嘢，即係做戲嘅時候唔好演。」她認為多年來的演戲方式未有太大轉變。「別人覺得我今次做《爸爸》的演技好好，但我自己諗返，覺得我唔會突然間大躍進，只係個人擺低咗好多嘢，演技都是一種技術，用唔用係一件事，但我要有，唔可以一套功夫打天下！」

最想感謝翁子光

谷祖琳歷年雖參演多部電影作品，但總予人不顯眼的感覺，她認為跟角色有關。「好多人都會唔認得戲中角色其實是我，作為一個藝人是不好的，但作為一個演員就絕對好，所以現在我就要拿捏好，要令人記得我抑或記得個角色，這亦是我作為藝人要勤力做多點曝光的原因。」小谷對於接拍電影的戲種並無所謂，但會講求自己對角色的價值。「試過有大導演搵我拍一部戲，但我覺得我唔啱做想推，但後來又覺得導演都覺得我啱，我點能夠話自己唔啱做啫，如果真係唔啱咁咪諗掂佢囉！」小谷認為即使遇上一個「掃地」的角色，她亦能應付自如。

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她透露金像獎若然得獎，除感謝家人和青雲外，「頭號」最想感謝導演翁子光，她認為導演膽量十足。「呢個故仔全香港人都知啦，個仔殺咗自己阿媽同個妹，完！講完！仲有咩講啫？如果這劇本不是真人真事，你試下sell俾老闆，即刻比彈橋啦！但導演夠膽用這個咁窄角度，以全新手法重新演繹這個故事！」小谷讚歎導演留意到她跟青雲在戲中的演繹空間。「青雲角色都係呼天搶地咁喊，仲可以點演？但又俾佢搵到其他空間發揮，這個是導演的功勞，看到演員的特質，他又睇到我適合做村姑的一面，真係要好夠膽先做到！」

《爸爸》及金像獎過後，小谷計劃繼續創作未完成的劇本，但未敢輕言做導演。「做導演太難啦，好似中咗降頭咁，唔可以咁輕易話要做導演！」至於演戲方面，小谷除努力改善不足之處，更承諾會多跟大眾見面。

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