90周年大華銀行再度全力支持Art Central  互動水墨藝術裝置感悟人與自然的和諧共生

3月的香港是國際藝術界的殿堂！香港地標中環海濱將於3月26日至30日迎來第10屆 Art Central，滙聚超過100間來自不同文化和背景的畫廊，展現亞洲多元性的藝術生態，為藝術愛好者提供一個深入當代藝術的絕佳機會。作為Art Central首席合作伙伴的大華銀行適逢成立90周年，香港分行亦服務香港60年，同時大華銀行「藝 • 坊」亦踏入第10年，將於展會內展出由該行特別委約藝術家吳觀麟所創作的互動水墨藝術裝置《白雲觀照》、「大華銀行藝術空間」展出「大華銀行年度水墨藝術大獎」得獎展及「大華銀行年度繪畫比賽藝術家聯展」等一系列精彩藝術節目，將優秀的亞洲藝術滙聚一堂。

▲ 「大華銀行藝術空間」展出 2024年「大華銀行年度水墨藝術大奬」得獎作品，以及「大華銀行年度繪畫比賽藝術家聯展」的可收藏藝術品。

互動水墨藝術裝置《白雲觀照》



大華銀行集團傳訊及品牌策略管理部主管兼大中華區行政總裁葉楊詩明形容：「今年，我們慶祝大華銀行（香港）成立 60 周年及大華銀行集團成立 90周年。我們參與第10屆 Art Central，彰顯我們致力透過藝術以及人與人之間的聯繫來滋養社區的長遠承諾。藝術是一種強大的媒介，它可以凝聚社會、促進對話。在培養人才和支持社區之際，我們希望為所有人創造參與藝術的共融機會，更希望透過Art Central 等平台將藝術融入生活，讓我們在這趟共同的旅程中結合多元的聲音，為更光明和更緊密相連的未來鋪路。」

第10屆 Art Central 雲集知名畫廊、著名藝術大師，以及年輕畫廊及新一代藝術家的多元化創作項目。其中由大華銀行委約香港水墨藝術家吳觀麟創作的互動水墨藝術裝置《白雲觀照》，參觀者可以透過觀察雲朵變幻無常的形態，反思自身的處境，感悟人與自然之間的微妙聯繫。

▲ Art Central 2025「大華銀行藝術空間」首度展出香港水墨藝術家吳觀麟創作的互動水墨藝術裝置《白雲觀照》。

這組裝置乃吳氏的「雲誌系列」之五。雲在東西方文化中皆象徵着吉祥和夢想。作品以「看雲」為本意，提醒觀者要觀照內心和保持真摯的初心，從而突破自我，青雲直上。作品一方面表達大自然節奏之美，雲氣之多變動人；另一方面回應傳統哲學，呼應孔子在《週易 • 易傳》中所強調的「周而復始」，即循環變化的規律。作品主體的白雲雕塑由60件膠片組成，每片白雲的造形皆是手工刻製，以數學符號 —— 無限「∞」形狀重複排列。60年是為一個甲子，象徵不斷循環，生生不息之法則，亦呼應大華銀行（香港）今年成立60周年誌慶。當參觀者遊走其中欣賞，其視覺會將排列好的每片平面白雲，組成一尾立體雲氣。

▲ 香港水墨藝術家吳觀麟的互動水墨藝術裝置《白雲觀照》，融入古人孔子在《周易 • 易傳》中所強調的「周而復始」，即循環變化的規律。

裝置結合科技與藝術，LED屏幕所投影出電腦素描生成的白雲圖像，循環往復，承托著《白雲觀照》表達的生生不息，以及承先啟後之轉化和發展。參觀者更可透過擴增實境（AR）功能擁抱虛擬的雲景，藉互動形式鼓勵參觀者進行反思，與裝置建立深層的聯繫，啟發持續的個人和集體成長，探索無限的盼望。



大華銀行年度水墨藝術大奬及亞洲藝術家作品展



大華銀行相信藝術具有促進社會聯繫和豐富人文生活的力量，多年來致力支持亞洲區內的藝術文化發展和培育藝術人才，並為公眾提供藝術和文化交流的空間。今年「大華銀行藝術空間」的展品以多元跨地域文化和視覺對話為重心，藉此加深中國内地、香港及東盟國家之間的藝術交流。

▲ 今年「大華銀行藝術空間」的展品以多元跨地域文化和視覺對話為重心，藉此加深中國内地、香港及東盟國家之間的藝術交流。

場內將舉行2024年「大華銀行年度水墨藝術大獎」得獎展及「大華銀行年度繪畫比賽藝術家聯展」，除展出香港與中國內地的得獎作品外，亦會展示來自印尼、馬來西亞、新加坡、泰國和越南得獎藝術家的可收藏藝術品。

▲ 「大華銀行藝術空間」將展出2024年「大華銀行年度水墨藝術大獎」及「大華銀行年度繪畫比賽藝術家聯展」作品。

水墨藝術工作坊及跨領域藝術講座



展會期間，大華銀行聯同大華銀行「藝 ∙ 坊」將舉辦「大華銀行水墨藝術工作坊」，邀來多位香港水墨藝術家包括徐沛之、韓雁婷、吳觀麟、邱榮豐、楊頌雅及容子敏，帶領抽象水墨、傳統水墨、現代山水及實驗水墨等工作坊。參加者將踏上水墨藝術世界的探索之旅，理解水墨傳統與當代的技法。所有工作坊的收益將撥捐大華銀行「藝 • 坊」慈善機構，以支持貧困家庭和有需要的社區的藝術教育，需預先登記參與：https://www.uobartacademy.com.hk/ws2025.zh。

▲ 「大華銀行水墨藝術工作坊」，邀來多位香港水墨藝術家帶領抽象水墨、傳統水墨、現代山水及實驗水墨等工作坊。

此外，3月29日下午3時至4時半舉行的《超越視覺：跨領域藝術的知覺重構》座談會，將邀請不同的專家及學者進行深度對話。「跨領域」是近年藝術討論和研究的重要議題，藉由不同專家及學者分享個人觀點，探討跨領域藝術的未來願景。

如欲了解2025 Art Central 大華銀行精彩節目詳情，可瀏覽 https://www.uobartacademy.com.hk/ac2025.zh。

Art Central 門票現已公開發售，詳情：

https://artcentralhongkong.com/zh/tickets

（特約）