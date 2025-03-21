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哈佛研究｜常吃牛油死亡風險激增15%　改吃3款油死亡率不升反跌

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【牛油／植物油／哈佛研究／健康飲食／癌症】早餐吃多士會習慣搽牛油還是淋橄欖油呢？這個選擇或許影響你的健康。哈佛大學最新一項研究發現，經常食用牛油的人，相比於常人，其死亡風險增加約15%。但如果每天將牛油改為約2小茶匙的植物油來替代，整體死亡風險可降低17%。

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台灣林口長庚胃腸肝膽科主治醫生李柏賢在其Facebook上分享了這項研究。美國哈佛大學醫學院最新發表在《JAMA內科醫學》雜誌，分析了超過22萬人，並進行長達平均33年的大型研究發現，常吃牛油的人士，整體死亡風險比少吃牛油人士高出約15%，而癌症死亡風險則上升12%。

研究中所提及的「牛油」是指動物性牛油，即從牛奶等動物乳製成的天然牛油，而不包括植物性或人造牛油。以往研究顯示，牛油含有較高飽和脂肪和膽固醇，容易導致血脂異常及增加身體發炎反應；而植物油則富含Omega-3等不飽和脂肪酸及抗氧化劑，有助於保護心臟，以及降低癌症風險。

健康食油｜改吃3款植物油 死亡風險降17%

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研究團隊長期追蹤了這群人的飲食習慣，並進行分析，得出幾個重要發現。首先，經常吃牛油的人，其整體死亡風險相比於少吃牛油者高出約15%。反之，經常使用植物油（如橄欖油、大豆油、芥花油等）的人，整體死亡風險則降低約16%。研究指出，每天只需將約10克（約2小茶匙）的植物油替代同樣份量的牛油，就能降低約17%的總死亡風險，以及癌症死亡風險。然而，這種替換對於心血管疾病的死亡風險沒有明顯影響。

研究顯示，每增加5克的芥花油、橄欖油或大豆油的攝取，每日死亡風險分別會降低約15%、8%和6%。相反，每多攝取10克牛油，癌症死亡風險則會提高約12%。

研究團隊指出，這項研究結果與美國心臟協會及美國膳食指南建議一致。這些指南建議減少飽和脂肪的攝取，改用多元不飽和脂肪和單元不飽和脂肪，以降低慢性疾病風險。研究顯示，每天用約一湯匙（約15克）的植物油取代3小片牛油（約15克），可助降低過早死亡的風險。

研究人員進一步指出，多項研究和臨床試驗已證實，橄欖油的攝入量與心血管疾病及死亡率之間存在反比關係。然而，對於其他植物油與死亡率之間的關係，則相對缺乏大型前瞻性研究。此研究中的兩項敏感性分析，則是在調整了多士的攝取量和血糖負荷後，得出的統一結果。

健康食油｜牛油VS植物油

針對這項研究結果，李柏賢提出4項建議，呼籲民眾改變飲食習慣，就能為健康長壽加分。

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  • 煎、炒、烤多使用橄欖油、芥花油或大豆油取代牛油。
  • 麵包可嘗試沾橄欖油或搭配牛油果泥、堅果醬代替牛油。
  • 偶爾享受牛油沒問題，但請勿天天食用。
  • 植物油再健康也應適量，避免導致血脂及熱量過多。

同場加映｜20款動植物牛油反式脂肪大比拼（排名由低至高）

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資料來源：《JAMA內科醫學》雜誌林口長庚胃腸肝膽科主治醫生李柏賢

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