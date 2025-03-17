濫用公屋｜移英前女友疑做1事被指濫用公屋　港男不知詳細地址揚言準備舉報

▲ 移英前女友疑做1事被指濫用公屋，港男不知詳細地址揚言準備舉報。

【濫用公屋 / 移民 / 舉報濫用公屋獎勵】為進一步打擊濫用公屋，房委會於今年年初推出「舉報濫用公屋獎勵」計劃，舉報成功者可獲得3,000元獎金及謝狀。

近日，有港男在Facebook「公屋討論區」群組發帖，指其「前前前前度」女友移民英國，但將一間公屋房租，他雖不清楚具體位置及女友真實姓名，卻打算舉報，遂詢問網民可行性。

濫用公屋｜內地妻遭出軌人夫趕出家門 踢爆丈夫全家濫用公屋大報復

濫用公屋｜不知公屋地址及姓名欲舉報前女友

樓主表示，自己的「前前前前度」女友稱居住在東涌逸東邨，現已移民至英國，但她仍「keep住間公屋房租」。

同時樓主稱，他僅在幾年前新居入伙時去過一次該公屋單位，遂不知它的詳細地址。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

樓主還稱，自己僅知道前女友的英文名及電話號碼，中文名亦不清楚，「名字係因為太耐忘記咗正字，只記得讀音」，遂發帖詢問網民，在未能完全掌握對方個人信息的情況下，「有冇得舉報㗎？」

濫用公屋｜網民：因愛生恨？

網民看過文章後，被港男惹笑，「笑話一則」、「中文名都唔知，係咪3日被飛了」、「中文名都唔知？其實你會唔會只係一只兵」、「連地址都不詳，你確定係你前女友？」、「因愛生恨」、「睇你都係只為報仇」。

亦有人認為既然咗了解信息不全，為何不「向前看」，就算舉報可能也無濟於事，「你好恨佢？放過別人等如放過自己，向前行吧」、「你確定ex真係住公屋？你確定間公屋有加佢名？」、「前度女友嘅中文全名又唔知，住響邊個單位又唔記得，咁你舉咩報啫」；不過亦有人認為可以嘗試直接去房署舉報。

舉報濫用公屋｜戶主公屋掛60吋電視上牆 憂鄰居舉報「富戶」獲獎金

濫用公屋｜女兒私下買樓被房署查出 累母親被迫2月底搬出單位

濫用公屋｜仔女買樓唔講聲累父母被收單位 何永賢：仔女要乖啦

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】