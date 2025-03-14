周末好去處｜中銀香港財智市集嘉年華開幕　逾50原創品牌推理財防騙資訊

▲ 中銀香港「TrendyToo 理財新手綫暨玩創市集嘉年華」匯聚近50個本地自家創意品牌，全部均由香港年輕一代主理的文創產品，包羅萬有。

中國銀行（香港）年輕品牌「理財 TrendyToo」由即日起至3月15日，一連三日假中環街市舉辦中銀香港「TrendyToo 理財新手綫財智講座暨玩創市集嘉年華」。旨在結合理財防騙教育及創意文化，推動香港文藝創意產業發展。

活動由年輕人主理的本地原創品牌，開放資源，平台共享，推動香港文藝創意產業發展，同時藉著活動提高年輕人不同範疇的理財知識，並加強防騙意識和能力，將理財教育融入社區。中銀香港今天假中環街市舉行「中銀香港TrendyToo 理財新手綫財智講座暨玩創市集嘉年華」開幕典禮。青春人氣偶像姚焯菲（Chantel）更獲邀請成為「理財 TrendyToo」品牌大使，為活動揭起序幕。

「行市集」是不少「Gen Z」喜愛的活動之一。今次中銀香港「TrendyToo 理財新手綫暨玩創市集嘉年華」匯聚近50個本地自家創意品牌，全部均由香港年輕一代主理的文創產品，包羅萬有。中銀香港希望藉今次市集活動，率先為一眾本地青年創業者帶來展示創意的平台，及提供創業的實戰經驗予一眾年輕人，支持政府推動本地文創產業發展。

▲ 活動邀請多個合作夥伴，如香港海洋公園、國際青年商會香港總會、淘寶香港、Youtube頻道「歡樂馬介休」等的支持和參與。

是次活動邀請多個合作夥伴，如香港海洋公園、國際青年商會香港總會、淘寶香港、由「聲夢小花」姚焯菲 (Chantel) 創辦的自家品牌 C2、Youtube頻道「歡樂馬介休」等的支持和參與。此外，活動招募了多個本地初創小店，包括得獎奶茶店山浪、由3位90後年輕人主理的本地汽水廠和品牌 - 閣樓釀造，和多個大學生主理、覆蓋不同類別如插畫、香水、書法、陶瓷等的小店，出售自家設計文創產品。創意市集不但切合中環街市匯聚文化藝術的主題，並進一步推廣香港本地的文化交流，期望市民大眾親臨支持。

另外，「理財 TrendyToo」亦在市集內設有多個互動體驗遊戲專區，從股票、私貸、保險、防欺詐等多方面入手，以有趣的方式向市民傳授理財和防騙的資訊。除此之外，貼心的「理財 TrendyToo」更將遊戲設定為即玩即中獎，鼓勵大眾從遊戲中學習！除了互動體驗遊戲專區外，「理財 TrendyToo」亦將邀請到多個合作機構，包括香港交易及結算所、投資者及理財教育委員會、警方反詐騙協調中心、國際青年商會香港總會等，主辦多場「財智講座」，深入淺出地介紹全方位的題材，包括：基金、股票、理財、金融防騙、信貸評級等。

▲ 青春人氣偶像姚焯菲（Chantel）更獲邀請成為「理財 TrendyToo」品牌大使，為活動揭起序幕。

中銀香港特別於現場推出扭蛋活動。凡完成所有「TrendyToo 理財新手綫」攤位遊戲或於市集內使用BoC Pay+或中銀信用卡消費，即可獲得一次扭蛋機會，完成兩項任務更可享兩次機會，最高可贏取HK$100 BoC Pay+現金券。此外，早前已登記參加是次活動的「理財 TrendyToo」客戶還可額外獲得一次扭蛋機會，贏取高達HK$150 BoC Pay+現金券，以及全新iPhone，萬勿錯過！

玩創市集嘉年華

日期：2025年3月13日至15日

時間：12pm至8pm

地點：中環街市1樓活動空間

「理財 TrendyToo」互動體驗遊戲專區

日期：2025年3月13日至15日

時間：12pm至8pm

地點：中環街市1樓活動空間

「理財 TrendyToo」財智講座

日期：2025年3月13日至14日

地點：中環街市地下中庭

人氣樂隊ROVER現場音樂表演

日期：2025年3月14日

時間：6:30pm至7pm

地點：中環街市地下中庭



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