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創科比賽｜科技園公司「國際電梯募投比賽」開放申請　優勝團隊可望競逐1億美元創投基金

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

香港科技園公司（科技園公司）過去已經舉辦了多屆電梯募投比賽，為初創公司提供一個國際舞台，爭取資金和開拓商機，並在新興市場擴闊業務版圖。而科技園公司最新就宣布，第九屆「國際電梯募投比賽」（EPIC 2025）正式啟動，優勝者將有機會爭取為去年兩倍、高達1億美元的創投基金，及24萬美元的現金獎。

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科技園公司表示，今屆EPIC 2025即日起開放全球申請至6月17日，成功入圍者可在11月3至7日於香港啟德郵輪碼頭挑戰60秒電梯募投，展示理念，競逐冠軍寶座。而除了金融科技組別外，今年EPIC 2025特設數碼健康科技和綠色科技兩大組別。只要成立不超過10年、專注於數碼健康科技、金融科技或綠色科技範疇，而有計劃在香港及／或大灣區（GBA）進行研發或拓展業務的中期至後期初創公司，均符合EPIC參賽資格。

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今年的比賽規模將會升級，來自北美、歐洲和亞太區的初創公司將參與7月於網上舉行的地區賽事，出線隊伍將於11月到港參加EPIC決賽週，同時體驗創科交流活動，其中包括：

  • EPIC 決賽週：總決賽前為期一週的活動，包括業務和投資配對、業界交流及參觀等，為初創公司提供一個更深入了解香港創新科技生態圈的機會。
  • Tech Spotlight：少數初創公司可獲獨家機會，直接與投資者和行業領袖對話，獲得即時反饋甚至是合作機會。
  • 探索大灣區：初創公司可參與一系列導賞團和講座，了解快速增長的大灣區市場，幫助他們發掘商業機會。

去年EPIC 2024吸引了來自 47 個經濟體共 603 個參賽隊伍，科技園公司行政總裁黃克強就表示：「EPIC過去孕育多項全球首創的科技，作為匯聚創科資源的理想基地，我們誠邀志同道合的夥伴攜手參與這場變革之旅。」

重要日期：

截止報名時間：2025 年 6 月 17 日香港時間 23 時 59 分
線上地區賽事：2025 年 7 月
公佈入圍名單：2025 年 8 月
EPIC 決賽週：2025 年 11 月 3 至 7 日

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