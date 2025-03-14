UO新航線｜香港快運航空兩條全新韓國航線　單程票價$108起直飛清州＋大邱

【香港快運/HK Express/UO】韓流再次襲港！香港快運航空（香港快運）今日重磅推出兩條全新韓國航線，帶大家玩盡啲、玩闊啲！香港快運將分別於2025年6月5日及6日開通直飛清州國際機場（CJJ）和大邱國際機場（TAE）的航線，帶領大家深入韓國中南部，探索豐富的文化遺產和自然美景，並朝聖韓劇熱門拍攝熱點，滿足旅客各式各樣的需求。

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香港快運更是香港以至大灣區內唯一一間航空公司直飛韓國五大航點的航空公司（連同首爾、釜山及濟州的現有航點），旅客可以透過「Open Jaw」形式，自由組合五個航點，搭配每周共54對航班，輕鬆規劃多城市之旅。只需約3小時航程，即可盡情玩轉韓國各地景點。

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為慶祝全新的清州和大邱航線，香港快運推出韓國5大航點限時優惠，清州、大邱、首爾、釜山及濟州「經濟飛」單程票價低至港幣108元（包括1件隨身物品及1件登機行李）！於2025年3月14日上午11時00分至2025年3月16日晚上11時45分期間登入香港快運官網或使用手機應用程式預訂五大航點的優惠機票，盡情去飛，享受韓國的無限魅力！航點適用旅遊日期如下：

清州：2025年6月5日至10月25日

大邱：2025年6月6日至10月24日

首爾、釜山、濟州：2025年3月24日至2025年10月25日

清州，韓國忠清北道的首府，以其豐富的歷史遺產而聞名。上黨山城的壯麗景色讓遊客深入了解韓國的歷史。對於大自然愛好者而言，無心川提供了寧靜的美景，而國立清州博物館則讓人能夠體驗韓國文化的精髓。此外，清州也是韓劇拍攝的熱門地點，韓國知名影集均在此取景。這裡的熱鬧節慶和美味當地美食，讓清州成為一個值得探索的隱藏寶藏。

大邱，南韓的第四大城市，坐落在群山環抱的山谷中，擁有豐富的文化遺產和迷人的自然風光。旅客可以在歷史悠久的桐華寺中靜心冥想，或在熱鬧的西門市場品嚐當地小吃，感受這座城市動靜皆宜的獨特魅力。如想遠離煩囂或大城市的喧鬧，可到訪度假勝地壽城池，邊欣賞噴泉表演邊在湖上划船。大自然愛好者就不要錯過八公山的壯麗景色，可登山造訪外形特獨的笠岩佛像，發掘韓國不一樣的面貌。而喜愛熱鬧的旅客亦可趁大邱炸雞啤酒節，享用地道美食及感受節慶歡樂，讓旅程加倍難忘！

預訂網址：香港快運官網

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