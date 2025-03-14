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「凍」齡秘密｜62歲湯告魯斯冷凍治療助回春　最低可降至-140°C親友憂被凍死

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 42 分鐘前

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湯佬依然俘虜萬千少女心！（網上圖片）

【湯告魯斯／凍齡／冷凍療法／逆齡】62歲荷里活影壇巨星湯告魯斯風靡萬千少女，當年《壯志凌雲》裡面飾演的「獨行俠」成為不少女士的夢中情人。最近湯告魯斯被外媒爆出用極端方法「凍」齡，恐怕未「凍」齡先凍死自己。

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Sick問識答
Sick問識答｜37歲內地女患卵巢癌瀕死　來港求醫成功續命至今醫生拆解晚期卵巢癌療法

62歲荷里活影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）多年來一直保持極佳狀態，近年引起熱話的必定是拍攝36年前拍攝電影《壯志凌雲》時，迷倒萬千少女，而36年後接拍續集，風采未減，相比當年多了一份成熟的「佬味」。

當年《壯志凌雲》劇照：

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36年後《壯志凌雲：獨行俠》劇照：

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名人養生｜被踢爆極端「凍」齡秘訣 恐凍死自己

很多人常說外國人看上去更顯老，但湯告魯斯36年來幾乎無走樣，保持俊朗美貌逆天而行，背後的「凍」齡秘訣卻讓人詫異。近日有外媒報道，指湯告魯斯為了抗衰老，開始依賴極端的「脂肪冷凍」技術，在家中安裝了一部冷凍機器，最低可降至約-140度。他每天將自己暴露在極低溫環境中，以冷凍療法以延緩老化。此舉卻引來親友擔心他健康會受影響，尤其太低溫可能會把自己凍死。

冷凍機器技術有傳可以凍齡養生。（示意圖）

名人養生｜養生之道漸走向極端

據悉，湯告魯斯過往曾透露自己有浸冰水的習慣，來維持體能，但近年來他的養生之道走向極端，深信低溫療法能刺激新陳代謝，幫助他實現「長壽與青春不老」的夢想。他不僅花費大量時間研究相關理論，還向友人炫耀自己能在低溫環境中停留的時間超越普通人，大讚這種療法效果如同「喝10杯咖啡」，讓他保持活力，在體能和精神狀態上優於同齡人。

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名人養生｜冷凍治療成效存疑　網民憂得不償失

然而，這種極端的冷凍療法的成效存疑，在網上引起不少輿論。普遍網民對此多抱持不以為然的態度，認為能夠承受超低溫的人本身就已經超越常人，加上湯告魯斯在電影中的表現早已證明了他的實力，根本不需要再以這種方式證明自己。亦有網民認為，「回春」應直接尋求醫美療程，效果可能更快和顯著，冷凍療法只會讓他承受不必要的痛苦。

截至目前，湯告魯斯尚未對此事作出正式回應。儘管冷凍療法在近年成為一種流行的抗衰老方式，但其效果與安全性仍備受爭議。

名人養生｜Tom Cruise凍齡習慣大公開

1. 每天至少敷一片面膜

談到凍齡，Tom Cruise曾在奧斯卡頒獎典禮前夕透露，他每天至少會敷一片面膜，尤其偏愛含有胎盤素成分的「胎盤面膜」。這種面膜能幫助肌膚恢復彈性與水潤感，讓他保持年輕。

2. 少量多餐、減少碳水化合物攝取

除了外在保養，Tom Cruise也強調飲食對凍齡的重要性。他採取少量多餐的方式，一天會攝取多達15份「小份量」的飯菜，以維持整天的精力。此外，他特別避免攝取過多碳水化合物，認為過量的碳水化合物容易導致身體發炎，加速皮膚老化與損害。

3. 保持多元運動習慣

Tom Cruise曾在採訪中被問及如何保持年輕，他分享自己熱愛多種運動，包括海上皮划艇、洞穴探險、擊劍、跑步機訓練、重訓、攀岩、徒步旅行和慢跑等。他認為，結合有氧運動與重量訓練的規律鍛煉，不僅能維持體能，也是他多年來視覺年齡遠低於實際年齡的關鍵。這也讓他在電影中能親自完成各種高難度動作，體力絲毫不減當年。

衰老元兇｜10大抗衰老食物

日本東京都健康長壽醫療中心是專門針對高齡人士維持健康、延緩老化及預防老人病的機構，旗下的研究所開發了「食物攝取多樣性評分表」（DVS），協助長者記錄各類食物的進食頻率，以及飲食是否均衡。

當中列出10類有助抗衰老的食物如下：

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