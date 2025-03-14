網絡詐騙｜黑客假冒「#SFExpress」名義發送短訊　香港順豐：4月起全面以手機應用程式「SFHK APP」推送取件通知

最近不法份子假冒「#SFExpress」名義發送虛假運單號碼SMS的情況猖狂，在今年1月至2月期間，順豐香港收到的詐騙查詢及報備個案較過去三年月均騙案數量，上升近一倍。為了保障客戶免受詐騙短訊及釣魚網站侵害，順豐香港宣布，將於4月14日起減少SMS短訊發送，所有快件自取訊息通知，將全部改為透過官方手機應用程式「SFHK APP」推送，以降低客戶受偽冒訊息詐騙的風險。

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早前有不法之徒利用非法無線電裝置，假冒「#SFExpress」名義發送虛假運單號碼的SMS短訊，企圖誘騙市民點擊虛假超連結並輸入信用卡資料以詐取金。而過去三年，順豐香港共收到4,036宗詐騙報備或懷疑詐騙個案，當中72.7%為短訊詐騙。今年初更出現新型詐騙手法，僅1月至2月期間，詐騙查詢及報備個案已達417宗，較過去三年月均騙案數量上升近一倍。

有見及此，順豐香港宣布將於4月14日起減少SMS短訊發送，所有快件自取訊息通知將全部改為透過官方手機應用程式「SFHK APP」推送。客戶可透過「SFHK APP」隨時查看快件的最新狀態︰包括運單號、派送路由、收寄方資訊及收費詳情等。順豐香港公共事務及傳訊負責人廖家欣表示︰「順豐香港一直高度關注偽冒公司的詐騙訊息，除了積極配合警方打擊各類型詐騙活動外，亦定期進行宣傳教育，向客戶推廣防騙訊息。 我們將快件自取提示改以手機應用程式推送，以減低被不法之徒假冒順豐及詐騙客戶的機會。」她呼籲客戶盡快下載及註冊手機應用程式，並開啟消息通知功能，以接收快件到達通知及使用其他增值服務。

事實上，順豐香港自去年8月起，已逐步推行以「SFHK APP」取代SMS短訊的取件通知功能。但考慮到客戶體驗和適應期，過渡期間仍會為未有下載、註冊或登入APP的客戶提供短訊通知。經過8個月的適應期後，公司將於今年4月14日起全面實施新措。

順豐香港近年亦積極協助警務處推廣反詐騙資訊，包括在SFHK APP及網站加入防騙警示及「防騙視伏器 APP」的下載連結，加強公眾辨識網絡陷阱的能力；同時，在近100間順豐站的SF Media電視播放由警方製作的反詐騙資訊短片，並安排300多輛行走全港的順豐營運車輛貼上防騙廣告，以及在全線順豐香港的包裝紙箱、速遞袋及文件封印上「防騙易」熱線等。此外， 順豐香港亦積極參與政府部門推出的防騙方案，包括金管局與銀行公會攜手推出的《保障消費者防詐 騙約章》，提高公眾保護信用卡及個人資料的意識。

順豐香港重申，公司不會要求客戶透過超連結進行付款，並提醒公眾進行網上交易時要保持警覺。若曾向懷疑冒充本公司職員的人士披露個人資料，請立即報警或致電香港警務處反詐騙協調中心18222求助；客戶亦可透過上述途徑向順豐香港反饋相關資訊，公司將同步提供給警方處理。

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