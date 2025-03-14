  • 21°C
香港時間：2025314日 (五) 16:44

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網絡詐騙｜黑客假冒「#SFExpress」名義發送短訊　香港順豐：4月起全面以手機應用程式「SFHK APP」推送取件通知

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 53 分鐘前

分享：

分享：

熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

最近不法份子假冒「#SFExpress」名義發送虛假運單號碼SMS的情況猖狂，在今年1月至2月期間，順豐香港收到的詐騙查詢及報備個案較過去三年月均騙案數量，上升近一倍。為了保障客戶免受詐騙短訊及釣魚網站侵害，順豐香港宣布，將於4月14日起減少SMS短訊發送，所有快件自取訊息通知，將全部改為透過官方手機應用程式「SFHK APP」推送，以降低客戶受偽冒訊息詐騙的風險。

網絡安全｜8成香港受訪用戶曾遇網絡詐騙　Google香港余名德：單靠科技不足以解決所有問題

交税｜繳税季節網絡安全及釣魚詐騙風險增高　HKCERT提醒公眾需提高警惕

早前有不法之徒利用非法無線電裝置，假冒「#SFExpress」名義發送虛假運單號碼的SMS短訊，企圖誘騙市民點擊虛假超連結並輸入信用卡資料以詐取金。而過去三年，順豐香港共收到4,036宗詐騙報備或懷疑詐騙個案，當中72.7%為短訊詐騙。今年初更出現新型詐騙手法，僅1月至2月期間，詐騙查詢及報備個案已達417宗，較過去三年月均騙案數量上升近一倍。

有見及此，順豐香港宣布將於4月14日起減少SMS短訊發送，所有快件自取訊息通知將全部改為透過官方手機應用程式「SFHK APP」推送。客戶可透過「SFHK APP」隨時查看快件的最新狀態︰包括運單號、派送路由、收寄方資訊及收費詳情等。順豐香港公共事務及傳訊負責人廖家欣表示︰「順豐香港一直高度關注偽冒公司的詐騙訊息，除了積極配合警方打擊各類型詐騙活動外，亦定期進行宣傳教育，向客戶推廣防騙訊息。 我們將快件自取提示改以手機應用程式推送，以減低被不法之徒假冒順豐及詐騙客戶的機會。」她呼籲客戶盡快下載及註冊手機應用程式，並開啟消息通知功能，以接收快件到達通知及使用其他增值服務。

事實上，順豐香港自去年8月起，已逐步推行以「SFHK APP」取代SMS短訊的取件通知功能。但考慮到客戶體驗和適應期，過渡期間仍會為未有下載、註冊或登入APP的客戶提供短訊通知。經過8個月的適應期後，公司將於今年4月14日起全面實施新措。

順豐香港近年亦積極協助警務處推廣反詐騙資訊，包括在SFHK APP及網站加入防騙警示及「防騙視伏器 APP」的下載連結，加強公眾辨識網絡陷阱的能力；同時，在近100間順豐站的SF Media電視播放由警方製作的反詐騙資訊短片，並安排300多輛行走全港的順豐營運車輛貼上防騙廣告，以及在全線順豐香港的包裝紙箱、速遞袋及文件封印上「防騙易」熱線等。此外， 順豐香港亦積極參與政府部門推出的防騙方案，包括金管局與銀行公會攜手推出的《保障消費者防詐 騙約章》，提高公眾保護信用卡及個人資料的意識。

順豐香港重申，公司不會要求客戶透過超連結進行付款，並提醒公眾進行網上交易時要保持警覺。若曾向懷疑冒充本公司職員的人士披露個人資料，請立即報警或致電香港警務處反詐騙協調中心18222求助；客戶亦可透過上述途徑向順豐香港反饋相關資訊，公司將同步提供給警方處理。

ETech試玩｜iPhone 16e 上手玩　平玩 Apple Intelligence

專題影片
ETech試玩｜iPhone 16e 上手玩　平玩 Apple Intelligence

相關文章

網絡安全｜假順豐詐騙短訊都有「#」認證　眼利網民發現2大疑點避免上當
19:37 2025/02/17
網絡安全｜假順豐詐騙短訊都有「#」認證　眼利網民發現2大疑點避免上當
網絡安全｜iPhone預設功能易外洩信用卡資料　專家建議做呢3步保障自己
14:54 2025/03/12
網絡安全｜iPhone預設功能易外洩信用卡資料　專家建議做呢3步保障自己
網絡安全｜網絡攻擊手法日益精密　哪個惡意軟件最積極危害香港？
10:00 2025/02/01
網絡安全｜網絡攻擊手法日益精密　哪個惡意軟件最積極危害香港？

你可能感興趣

網絡安全｜假順豐詐騙短訊都有「#」認證　眼利網民發現2大疑點避免上當
19:37 2025/02/17
網絡安全｜假順豐詐騙短訊都有「#」認證　眼利網民發現2大疑點避免上當
網絡安全｜iPhone預設功能易外洩信用卡資料　專家建議做呢3步保障自己
14:54 2025/03/12
網絡安全｜iPhone預設功能易外洩信用卡資料　專家建議做呢3步保障自己
網絡安全｜網絡攻擊手法日益精密　哪個惡意軟件最積極危害香港？
10:00 2025/02/01
網絡安全｜網絡攻擊手法日益精密　哪個惡意軟件最積極危害香港？
銀行 Intel 電子支付 網絡保安 手機Apps 科技產品 香港金融管理局 香港 警務處

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

金賽綸離世︱金賽綸生前最後露面憔悴蒼老似50歲　友人疑揭「酒駕」真相：金秀賢公司逼陪酒
金賽綸離世︱金賽綸生前最後露面憔悴蒼老似50歲　友人疑揭「酒駕」真相：金秀賢公司逼陪酒
金賽綸離世｜傳元斌曾想出手幫金賽綸還7億韓元巨債　被拒原因疑曝光令人心酸
金賽綸離世｜傳元斌曾想出手幫金賽綸還7億韓元巨債　被拒原因疑曝光令人心酸
職場悲歌｜一年做足319日 48歲浙大教授1病猝逝 妻曝生前誇張工時：近乎瘋狂
職場悲歌｜一年做足319日 48歲浙大教授1病猝逝 妻曝生前誇張工時：近乎瘋狂
金賽綸離世｜金賽綸短短24年悲劇一生　1歲出道養活抑鬱母及妹妹慘遭校園欺凌
金賽綸離世｜金賽綸短短24年悲劇一生　1歲出道養活抑鬱母及妹妹慘遭校園欺凌
金賽綸逝世︱元斌想代金賽綸還債　拒絕好意背後原因曝光
金賽綸逝世︱元斌想代金賽綸還債　拒絕好意背後原因曝光