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王晶太太︱王晶獲編劇家協會頒獎　太太丁德君激罕現身端莊大方

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 49 分鐘前

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熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

王晶獲編劇家協會頒年度榮譽大獎，太太丁德君及女兒王海榛到場支持。

【王晶 / 王晶太太 / 丁德君 / 王海榛 / 王子涵】香港電影編劇家協會在前晚（3月12日）舉行周年晚宴，會上頒發「2024年度推薦劇本獎」予《破‧地獄》的編劇陳茂賢與鄭緯機，以及電影《爸爸》的編劇翁子光。

天王郭富城憑《臨時劫案》梅藍天一角奪得「年度最佳電影角色獎」，至於最高榮耀的「2024年度榮譽大獎」頒發予王晶

王晶的太太丁德君及細女王海榛（前名：王子涵）也有到場支持，王海榛之後更在個人IG騷出當晚一家三口的合照分享喜悅，寫道：「So proud of you❤️香港編劇會榮譽大獎」。

王晶爆兩女呷醋爭寵鬧「掌摑事件」　李麗珍回應指兩人未曾拍過拖

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王晶太太罕有露面

從相中所見，罕有露面的王晶太太丁德君保養得不錯，散發端莊優雅。王晶在1975年結識丁德君，二人在1978年結婚，在1980年大女王佟藝出生、1989年二女兒王子涵出生。

王佟藝2006年曾演王晶電影《野蠻秘笈》，不過沒繼續當演員，後來開了公關公司。至於王海榛曾在英國修讀時裝設計，於2007年參演王晶執導《七擒七縱七色狼》出道當演員。

至於丁德君曾當空姐，蕭若元在自己網上頻道稱：「王晶好早就結咗婚，佢老婆係一個空姐，王晶個老婆我見過幾次，都幾好樣、幾靚、賢良淑德。」他形容王晶是「痴心情長劍」，多年力捧邱淑貞，不過王晶從沒在金錢上從沒虧待太太及兩女，給予足夠金錢照顧家人生活。

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