啟德交通｜啟德智慧綠色集體運輸系統料提早至2031年落成　與住宅距離增1倍

▲ （運輸及物流局FB圖片）

政府正推展啟德智慧綠色集體運輸系統，運輸及物流局表示，除了去年8月邀請業界提交意向書了解他們的想法，局方亦聆聽地區人士意見，為市民提供最合適及具成本效益的系統。當局目標於今年下半年招標，明年批出合約，目標較原先估計提早3年，即2031年落成項目。

有地區人士關注，啟德前跑道區沿啟德空中花園的一段走線接近民居，擔心影響居民。當局最新優化方案，建議將該段走線移至現有啟德空中花園上，令系統與樓宇之間最近的距離增加一倍，由原來約10米增至約20米。該段車道走廊亦可作為部分啟德空中花園的上蓋，為市民提供更舒適的步行環境和體驗。

▲ 啟德智慧綠色集體運輸系統優化方案走線（運輸及物流局FB圖片）

連接啟德站至郵輪碼頭 承景街增設車站

當局又建議於啟德郵輪碼頭及啟德空中花園之間近承景街增設一個車站，車站數目會由5個增至6個，令市民出行更方便。局方指，會小心檢視車站的選址，如啟德郵輪碼頭站將設於郵輪碼頭的抵港大堂附近，並設行人天橋直接連接位於啟德郵輪碼頭一樓的集合點，方便市民及旅客使用啟德郵輪碼頭站。

運流局指，車站外觀設計會盡量融入附近環境，並將採用開放式、配合自然通風及綠化等環保設計，為乘客提供舒適的候車環境。車站內亦會設置升降機和扶手電梯，並會提供合適的行人連接設施，方便市民乘車。

當局又指，會以「雙創新」的思維推展項目，包括提前招標並將部分法定程序安排與詳細設計階段同步進行，創新的建造方法則包括可供製造和裝配的設計、機電裝備合成法等。

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