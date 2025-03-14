啟德交通｜啟德智慧綠色集體運輸系統與住宅距離增1倍　議員料新車站上蓋將建住宅助融資

▲ （運輸及物流局FB圖片）

政府正推展啟德智慧綠色集體運輸系統，運輸及物流局就系統提出優化方案，將系統與住宅距離增1倍，並計劃增設1個車站至共6個站。當局目標於今年下半年招標，明年批出合約，目標較原先估計提早3年，即2031年落成項目。議員稱新設計更合理，料新車站上蓋將興建住宅幫助融資，維持項目的財務持續性，並指5年建成系統屬可行。

有地區人士關注，啟德前跑道區沿啟德空中花園的一段走線接近民居，擔心影響居民。當局最新優化方案，建議將該段走線移至現有啟德空中花園上，令系統與樓宇之間最近的距離增加一倍，由原來約10米增至約20米。該段車道走廊亦可作為部分啟德空中花園的上蓋，為市民提供更舒適的步行環境和體驗。

▲ 啟德智慧綠色集體運輸系統優化方案走線（運輸及物流局FB圖片）

連接啟德站至郵輪碼頭 承景街增設車站

當局又建議於啟德郵輪碼頭及啟德空中花園之間近承景街增設一個車站，車站數目會由5個增至6個，令市民出行更方便。局方指，會小心檢視車站的選址，如啟德郵輪碼頭站將設於郵輪碼頭的抵港大堂附近，並設行人天橋直接連接位於啟德郵輪碼頭一樓的集合點，方便市民及旅客使用啟德郵輪碼頭站。

運流局指，車站外觀設計會盡量融入附近環境，並將採用開放式、配合自然通風及綠化等環保設計，為乘客提供舒適的候車環境。車站內亦會設置升降機和扶手電梯，並會提供合適的行人連接設施，方便市民乘車。

當局又指，會以「雙創新」的思維推展項目，包括提前招標並將部分法定程序安排與詳細設計階段同步進行，創新的建造方法則包括可供製造和裝配的設計、機電裝備合成法等。

議員料新車站上蓋建住宅助融資

身兼鐵路事宜小組委員會主席的立法會議員張欣宇向本報指，早前曾擔心空中花園不夠力承托走線，局方現時提出有關方案，相信已評估過空中花園的地基「食得起」。他認為系統與住宅距離增1倍的設計更合理，指理論上是兩邊民居之間最遠的距離，形容是最好的距離。

對於當局建議在承景街增設車站，張欣宇料車廠上蓋將興建住宅幫助融資，以「鐵路加物業」模式維持項目的財務持續性，並覆蓋系統的建造成本。他指出，目前走線功能主要是接駁啟德站，交通規劃角度來説不太理想；如可以從郵輪碼頭站，經茶果嶺、麗港城延申至油塘，駁通重鐵網絡，交通功能會更好。他期望當局可展開第二期工程，配合茶果嶺一帶發展項目。

早前有議員關注，啟德交通承載量不足以應付新急症醫院落成後的交通需求，建議系統延申至啟德醫院。張欣宇指技術上屬可行，惟需要考慮該區交通模型的需求，以及財政上能否支持。他指出，單靠新急症及兒童醫院的人流未必有足夠人口支持走線自付盈虧，加上該位置需「專等登條線入去」，屬一大挑戰。

政府預計項目能提前至2031年落成，張欣宇指，如局方能做到其指出的以「雙創新」推展項目，精簡各部門審批流程，單以建造期計算，5年建成系統屬可行。

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