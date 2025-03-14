香港藝術三月｜滙豐 One聯乘Offgod:Tate產品ComplexCon獨家售　韓電競戰隊Gen.G Esports訪港作賽

▲ 新生代樂壇型人歸綽嶢（Nancy Kwai）與王駿楊（Gordon Flanders）穿上滙豐 One x Offgod:Tate 聯乘系列產品,型格十足穿梭滙豐中環總行。

滙豐 One 今年首度與國際級流行文化盛事 ComplexCon 合作，將亞洲首個「Esports Zone」帶入會場，並聯乘國際潮流及藝術界炙手可熱的本地潮牌 Offgod:Tate，推出限量時裝系列。

該系列融合雙方品牌特色及創新精神，緊密結合電競與時尚，僅於 ComplexCon 香港 2025 販售，勢必掀起熱潮。

滙豐 One 是次夥拍由 Tate Mok 與 Andrew Mok 組成的本地 「Z 世代」藝術家組合 Offgod:Tate，創作全新獨家聯乘周邊，以電競作概念，演繹 Offgod:Tate 代表性角色「Skully」炮製全新機械人「Machine Skull」的故事。

▲ 全新機械人角色「Machine Skull」鎖匙扣

設計師從遊戲機手掣及科幻作品中的經典機械人角色如高達、Maschinen Krieger 等獲取靈感，在「Skully」骷髏基礎上,創造出全新角色「Machine Skull」。整個系列共有 9 款單品，當中包括 T 恤、電競戰衣 、工裝外套 、寬鬆長褲 、Cap帽 、手提袋 、長襪 、適合裝飾手袋或褲子的 3D 吊飾 ，以及 Offgod:Tate 的成名作 3D 耳機掛飾 ，可輕鬆混搭出不同風格的造型，展現獨一無二的時尚個性。此系列的形象照拍攝亦邀來新生代樂壇型人歸綽嶢（Nancy Kwai）與王駿楊（Gordon Flanders）助陣，深入滙豐中環總行取景，以不同方式與造型演繹系列單品，別具意義，型格十足，更凸顯出此系列的穿搭可塑性。

聯乘系列將於 ComplexCon 潮流市集獨家限定發售，滙豐 One 客戶更可專享五折優惠。此外，屆時 Esports Zone 亦將設置一座高達3 米的巨型電競「Machine Skull」裝置，一展是次聯乘系列的設計意念之餘，更可與一眾時尚電競潮人打卡珍藏。

繼去年與世界級電競隊聯手於香港燃起電競狂熱，滙豐 One 今年藉與ComplexCon 合作，為本港電競迷帶來獨家福利 —— 韓國 LCK 頂尖戰隊 Gen.G Esports 的現役正選成員 Kiin、Canyon、Chovy、Ruler、Duro，將全員現身滙豐 One 呈獻 Esports Zone，進行明星表演賽及與粉絲互動。

▲ Machine Skull外套

除此以外，Esports Zone 更將上演「ComplexCon LoL Cup」公開賽，於 3 月 22 和 23 號出線的本地英雄聯盟 LoL 好手較量，優勝隊伍將有機會與 Gen.G Esports 一決高下，匯聚電競高手潮人，一同感受電競狂熱與魅力。

ComplexCon 香港 2025 為香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下「文化藝術盛事基金」的資助項目。活動將於 3 月 21 至 23 日一連三日，於亞洲國際博覽館舉行，為公眾帶來一場集合街頭時尚、藝術、音樂與全球流行文化於一身的盛事。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】