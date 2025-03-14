香港藝術三月｜滙豐 One聯乘Offgod:Tate產品ComplexCon獨家售 韓電競戰隊Gen.G Esports訪港作賽
發布時間： 2 小時前
最後更新： 47 分鐘前
滙豐 One 今年首度與國際級流行文化盛事 ComplexCon 合作，將亞洲首個「Esports Zone」帶入會場，並聯乘國際潮流及藝術界炙手可熱的本地潮牌 Offgod:Tate，推出限量時裝系列。
該系列融合雙方品牌特色及創新精神，緊密結合電競與時尚，僅於 ComplexCon 香港 2025 販售，勢必掀起熱潮。
滙豐 One 是次夥拍由 Tate Mok 與 Andrew Mok 組成的本地 「Z 世代」藝術家組合 Offgod:Tate，創作全新獨家聯乘周邊，以電競作概念，演繹 Offgod:Tate 代表性角色「Skully」炮製全新機械人「Machine Skull」的故事。
設計師從遊戲機手掣及科幻作品中的經典機械人角色如高達、Maschinen Krieger 等獲取靈感，在「Skully」骷髏基礎上,創造出全新角色「Machine Skull」。整個系列共有 9 款單品，當中包括 T 恤、電競戰衣 、工裝外套 、寬鬆長褲 、Cap帽 、手提袋 、長襪 、適合裝飾手袋或褲子的 3D 吊飾 ，以及 Offgod:Tate 的成名作 3D 耳機掛飾 ，可輕鬆混搭出不同風格的造型，展現獨一無二的時尚個性。此系列的形象照拍攝亦邀來新生代樂壇型人歸綽嶢（Nancy Kwai）與王駿楊（Gordon Flanders）助陣，深入滙豐中環總行取景，以不同方式與造型演繹系列單品，別具意義，型格十足，更凸顯出此系列的穿搭可塑性。
聯乘系列將於 ComplexCon 潮流市集獨家限定發售，滙豐 One 客戶更可專享五折優惠。此外，屆時 Esports Zone 亦將設置一座高達3 米的巨型電競「Machine Skull」裝置，一展是次聯乘系列的設計意念之餘，更可與一眾時尚電競潮人打卡珍藏。
繼去年與世界級電競隊聯手於香港燃起電競狂熱，滙豐 One 今年藉與ComplexCon 合作，為本港電競迷帶來獨家福利 —— 韓國 LCK 頂尖戰隊 Gen.G Esports 的現役正選成員 Kiin、Canyon、Chovy、Ruler、Duro，將全員現身滙豐 One 呈獻 Esports Zone，進行明星表演賽及與粉絲互動。
除此以外，Esports Zone 更將上演「ComplexCon LoL Cup」公開賽，於 3 月 22 和 23 號出線的本地英雄聯盟 LoL 好手較量，優勝隊伍將有機會與 Gen.G Esports 一決高下，匯聚電競高手潮人，一同感受電競狂熱與魅力。
ComplexCon 香港 2025 為香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下「文化藝術盛事基金」的資助項目。活動將於 3 月 21 至 23 日一連三日，於亞洲國際博覽館舉行，為公眾帶來一場集合街頭時尚、藝術、音樂與全球流行文化於一身的盛事。
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