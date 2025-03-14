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殺校｜鴨脷洲街坊學校校董會發信交代學校獲派0班　將開交流會探討發展路向

港聞

發布時間： 21 分鐘前

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鴨脷洲街坊學校法團校董會表示，稍後會舉行交流會，探討發展路向。（彭大偉攝）

鴨脷洲街坊學校下學年（2025/26學年）未能獲政府資助開辦小一班級，學校法團校董會今日（14日）下午向家長、學生、校友等發信，表示會積極跟進情況，並與持分者舉行交流會，探討未來發展路向。

法團校董會表示，教職員會繼續緊守崗位，用心照顧學生，強調學校運作會一切如常。學校目前除了停辦，亦可選擇與其他學校合併或在下學年營辦私營小一班級，法團校董會表示，稍後會與持分者舉行交流會，探討學校未來發展路向，「務求能作最理想的安排」。

稱學童人口減少　南區情況尤其嚴峻

法團校董會又提到，近年香港適齡學童持續減少，衝擊教育界生態，「而南區的情況尤其嚴峻」，學校在艱難時期一直迎難而上，繼續為學生提供優質教育和傳承關愛校園文化。

事實上，學齡人口結構性下降對南區的影響多年前已呈現，教育局在2021年宣布停辦香島道官立小學，學校在2024年9月已經停辦。華富邨寶血小學則在2023年宣布，因學齡人口下降以及華富邨重建，2029年將會停辦。

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