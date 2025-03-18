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睡眠瘦身｜瞓覺都可以瘦身？研究揭每日只需多睡1小時　持續3年體重可減多達這個數

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 17 分鐘前

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有研究發現，每晚平均多睡1小時可降低能量攝取，有助控制體重。

【睡眠/睡眠時間/減肥/瘦身/減重】不少人都會透過控制飲食及運動來減肥，但其實睡眠同樣重要！有研究發現，只要每晚平均多睡1小時，便可以減少每日的能量攝取，持續3年更可減輕不少體重。

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睡眠瘦身｜每晚多睡1小時可降低能量攝取

根據內地媒體《極目新聞》報道，《美國醫學會雜誌》早前發表一項研究，發現適當地延長睡眠時間對能量攝取、能量消耗及體重皆有重要影響。該項研究招募了80名體型肥胖的參與者，他們的年齡介於21至40歲、體重指標（BMI）則介於25.0至29.9之間，且每晚睡眠時間少於6.5小時。

研究人員將他們隨機分成2組，第1組參與者為「延長睡眠組」，每晚的睡眠時間從6.5小時延長至8.5小時；而第2組則為「對照組」，只需繼續保持日常習慣的睡眠時間。與此同時，所有參與者都被要求繼續在家中進行日常活動，研究人員亦沒有改變他們的飲食或增加額外的體力活動。

在進行為期2周的追蹤後，研究結果顯示第1組每晚的的平均睡覺時間增加約1.2小時，且每天的能量攝取顯著減少了約270卡路里；以此類推，如果繼續維持這種習慣，即使不作其他改變，3年後體重亦可以減輕約12公斤（約26磅）。

睡眠瘦身｜新型睡眠激素助減重

不少人認為多睡會長胖，到底為何睡覺時間長了還能變瘦？針對此問題，中南大學湘雅醫院等研究人員於今年1月在《細胞研究》期刊發表了一項研究，找到了根本原因。該項研究提到一種名為「Raptin」的新型睡眠激素，能夠在睡眠過程中抑制食慾，從而幫助控制體重。

研究人員指出，「Raptin」是一種在睡眠期間由下視丘分泌的激素，在能量代謝和食慾調節中扮演關鍵角色。這種激素的水平會在睡眠期間達到巔峰值，但睡眠不足會抑制其釋放。

此外，研究人員還透過實驗發現，向實驗鼠注射Raptin激素可以明顯抑制其進食行為，並降低體重。反之，缺乏Raptin激素會讓實驗鼠表現出更高的食慾、更快的體重增加以及代謝紊亂。

更多相關報道：睡眠不足｜科學家預測 每日只瞓6小時　25年後變禿頭又駝背　全身9大變化勁嚇人【附補救方法】

同場加映｜長期睡眠不足 25年後變奇醜無比

睡眠不足除了會影響減肥進度之外，原來還有可能導致外貌發生驚人變化！英國寢具公司「Bensons for Beds」曾與睡眠研究專家Dr. Sophie Bostock合作，以模型人物Hannah製造出一系列令人震驚的模擬圖，說明睡眠不足25年後對身體9大影響。Hannah目前是一名20多歲女士，她每天只睡6小時左右，到2050年就會變成這個樣子：

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Hannah 的設計是基於自2010年以來在學術期刊上發表的19篇研究論文，這些論文研究了睡眠不足對身體的影響。過往有研究指出，長期睡眠不足會增加患上心血管疾病、心臟病、肥胖和2型糖尿病。45歲的Hannah不僅是外表變得奇醜無比，有駝背和肚腩，全身上下出現9大變化：

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  • 長期和短期記憶衰退：睡眠不足會影響大腦海馬體
  • 免疫力變差：容易患上呼吸道疾病，如傷風感冒
  • 肩頸膊痛
  • 小肚腩：睡眠不足影響身體「瘦素」和「胃飢餓素」激素，增加食慾導致肥胖
  • 皮膚鬆弛：皺紋增加，睡眠不足導致骨膠原流失
  • 眼部皮膚鬆弛：眼瞼鬆弛、發紅，以及黑眼圈和眼紋
  • 腳水腫：增加體內壓力荷爾蒙水平，皮質醇，增加患心臟病風險
  • 脫髮
  • 肌肉量減少：睡眠不足導致肌肉萎縮

    • 為免睡眠不足對身體造成影響，專家亦為此建議4招改善：

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  • 每晚維持7-9小時的睡眠：每天（包括週末）在同一時間起床，以保持晝夜節律同步
  • 每週至少150分鐘的中等強度運動或75分鐘的劇烈運動 
  • 睡前至少2小時吃完飯+至少30分鐘避免看電子設備 
  • 不要忍受不舒服的床墊

    • 資料來源：《極目新聞》、《美國醫學會雜誌》、《細胞研究

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