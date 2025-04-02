子宮肌瘤丨26歲人妻一周發4次脾氣　腹痛求醫揭子宮生8個肌瘤 【附子宮肌瘤4大症狀】

【子宮肌瘤／纖維瘤／情緒問題／荷爾蒙】情緒問題勿輕視！內地一名26歲女子因肚痛往醫院求醫，經檢查後，醫生發現她體內原來有8個子宮肌瘤，懷疑與女方情緒問題有關。

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綜合內地傳媒報道，河南鄭州一名26歲王姓女子因腹痛求醫，經醫院檢查驚見子宮內藏8個肌瘤，有些肌瘤甚至比拳頭還大。醫生詢問其生活習慣，懷疑病因與女方情緒問題有關。女事主則表示自己平常工作壓力大，跟老公傾訴時亦不被理解，自己一周能生三四次「悶氣」，情緒經常找不到地方宣洩。

子宮肌瘤成因丨生氣可誘發子宮肌瘤？

臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師周宗翰曾於官方網頁表示，身體內分泌失調，其實是造成子宮肌瘤最大成因，而女性情緒則往往是導致荷爾蒙波動大的元兇。

周宗翰表示，要預防與改善子宮肌瘤，首先要學會疏導不良情緒，遇上焦慮需學會尋找宣洩方法。當一個人焦慮緊張時，心臟的跳動就會加快，用緩慢的深呼吸能幫助鎮靜下來。當人情緒激動時，儘量控制發脾氣，找一個安靜的地方，深吸一口氣，然後再慢慢將氣吐出來，反覆多次，有助氣血流暢，降低子宮肌瘤發生的機會。

子宮肌瘤症狀丨多數病人無明顯症狀

婦產科專科醫生黃潔華曾受訪表示，子宮肌瘤，又稱為子宮肉瘤或子宮纖維瘤，常見於骨盆腔中，一般受雌激素刺激而生長，較常見於中年婦女；肌瘤可以個別生長或以「幾粒連著」的方式生長，其大小範圍可由直徑1毫米，到超過20厘米大小不等；由於生長速度緩慢，因此多數病人無明顯症狀，直到肌瘤變到極大時，才可能對人體造成不適感。

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同場加映：子宮內膜癌8大高危人士

台灣外科專科醫生白映俞曾經指出，如果屬子宮內膜癌的高危人士，同時發現有異常的陰道出血，就必需盡快求醫，尤其是停經後陰道出血的婦女。醫生一般會先安排骨盆超聲波或經陰道超聲波檢查，若懷疑有子宮內膜癌，就會進行切片取下子宮內膜部分組織，或做子宮鏡進一步檢查子宮內膜。8大高危人士容易患上子宮內膜癌：

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