港資港法｜議員關注會否再伸延到其他大灣區城市　林定國：要循序漸進、視乎落實情況

▲ 有議員關注當局有否計劃伸延「港資港法」到其他大灣區城市，律政司司長林定國指，要視乎擴展之後成果、落實情況。（資料圖片）

今年2月14日起，「港資港法」措施由深圳前海擴展至深圳市及珠海市兩個試點城市，有議員關注當局有否計劃伸延到其他大灣區城市，律政司司長林定國指，要循序漸進，視乎擴展之後成果、落實情況。

立法會司法及法律事務委員會今日舉行會議，討論「港資港法」及「港資港仲裁」措施的擴展，今年2月14日起，「港資港仲裁」適用範圍由內地自由貿易試驗區，擴展至涵蓋大灣區內地九市。林定國指，將繼續推進相關的解說和推廣工作，包括面向本地、外國商會，以及仲裁機構等，同時會密切關注措施的落實情況，並與內地相關部門保持緊密聯繫，及時總結經驗，並適時探索進一步擴大試點範圍。

商界（第二）立法會議員廖長江說，措施擴展後，對較熟悉普通法的外商有吸引力，相信越來越多外資企業，會先在香港註冊公司，透過香港平台進軍大灣區市場。他續關注，「港資港法」有否計劃伸延到其他大灣區城市。

林定國回應指，一定要小心行事、循序漸進，共識是希望將來便利更多商家有更大選擇，要視乎擴展之後成果、落實情況，一路再決定下一步。

黃英豪冀港企有渠道將資金匯出香港 支付有關仲裁法律費用

進出口界立法會議員黃英豪提到，有註冊在內地的港資企業反映，不是這麼容易有正常渠道，將資金換匯出來香港，支付有關仲裁法律費用。他說，股票有深港通、債券通、理財通，顯示中央考慮會在不同範疇容許一些內地資金用某些形式匯出香港。他關注港企若選擇香港作為仲裁基地，能否合法渠道有將相應法律費用匯出來。

林定國：涉內地外匯管制 會向相關中央機構反映

林定國指，有關問題不是律政司可以單方面解決，涉及內地外匯管制，承諾會向相關機構反映，如何在內地規則容許之下，可以做到。

梁美芬：內地很多部門提醒 提出建議時候要雙贏

經民聯立法會議員梁美芬指，相信律政司爭取一定不容易，「內地很多相關部門提醒我們，提出建議的時候要雙贏。」林定國說，爭取不容易，一定不可單從香港角度，大灣區整體利益，要取得平衡十分重要，如何說服大家要真真正正做到互惠共贏。

去年10月9日，國家商務部和香港特區政府簽署《CEPA 修訂協議 2》，首次將「港資港法」和「港資港仲裁」措施納入成為《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）下的便利服務貿易的開放措施。律政司指，為落實這兩項新增的CEPA便利措施，最高人民法院和司法部在今年2月14日聯合發布《關於充分發揮仲裁職能作用服務粵港澳大灣區高質量發展的意見》。同日，最高人民法院發布《關於在粵港澳大灣區內地登記設立的香港、澳門投資企業協議選擇港澳法律為合同適用法律或者協議約定港澳為仲裁地效力問題的批覆》。

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