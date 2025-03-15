盡責港鐵職員｜女生港鐵遇陌生男騷擾　盡責女職員出手相助解圍

▲ 女生港鐵遇陌生男騷擾，盡責女職員出手相助解圍。

【搭訕 / 騷擾 / 港鐵 / 港鐵職員 / 好人好事】在外遇到不禮貌搭訕，又難以甩脫時不免困惑憂慮。有港女在Threads發帖，指在日前在港鐵東鐵線的九龍塘站月台等車時，遭到陌生男人連續搭訕騷擾。

一籌莫展之際，1名港鐵女職員主動伸出援手，陪同女生等車，並「嚇退」男子；此事令女生十分感動，事後更手寫感謝信讚揚女職員。

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盡責港鐵職員｜女生港鐵遇陌生男騷擾

樓主稱她上午8時50分許，於港鐵東鐵線往金鐘方向的九龍塘站月台候車時，1名男子突然稱讚她，樓主禮貌致謝，而男子再開孔詢問「可唔可以做朋友」，遭到她的拒絕。

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豈料男子竟跟著樓主「我等車又行道勁埋，行去另一個上車位都繼續跟住望實我」；此事被1名港鐵女職員看在眼裡，遂上前詢問樓主是否需要幫助，樓主連忙致謝。

盡責港鐵職員｜主動出手相助 女生手寫感謝信致謝

女職員陪同樓主到其他位置候車，更用手護住樓主，同時「望住個男人」，樓主形容男子「嚇到彈咗勁遠！」；職員及時出手相助的行為令樓主十分感動。

事後，樓主表示「想高度讚揚呢個女職員，佢工作緊都留意到我困惑，主動走嚟保護我，好人好事，一句問候拯救咗我今日一天嘅好心情！」遂向港鐵公司手寫感謝信表揚該名女職員。

樓主在信中寫明前因後果表達謝意，落款時更寫道「一位被您拯救的女乘客」；由於事發時樓主「嚇親」為留意女職員姓名，還在信中畫下女職員，形容她年齡大約40歲，頭髮披肩。

▲ 網民讃該名女職員是守護天使。（資料圖片）

盡責港鐵職員｜網民：職員係守護天使！

網民看過此事後，紛紛表揚女職員盡職盡責，「呢位員工絕對有可能成功阻止一件不幸事情嘅發生」、「這位職員好盡責，做到一樣觀七」、「月台有CCTV mom住，希望有關部門上報此組工作人員嘉許」、「呢位女職員一定係人美心善」、「呢個真係超級值得表揚！完全係守護天使」。

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