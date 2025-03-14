金賽綸金秀賢︱金秀賢聲明控「姨母」身份造假　金賽綸媽媽忍喪女之痛怒反擊：經紀公司扭曲事實！

▲ 金秀賢聲明控「姨母」身份造假 金賽綸媽媽忍喪女之痛怒反擊：經紀公司扭曲事實！

【金賽綸／金秀賢／聲明／金賽綸媽媽／金賽綸阿姨】韓星金秀賢近日是非纏身，被爆料指與未成年女性戀愛、追款7億韓元逼使年僅24歲的金賽綸走上絕路。金秀賢經紀公司GOLDMEDALIST（골드메달리스트）在今日稍早發佈聲明，一改日前堅決否認戀愛的立場，承認曾與金賽綸交往，强調交往時女方「已成年」；同時又指控稱是金賽綸阿姨（이모）的爆料者身份造假。不料聲明曝光後，徹底惹怒金賽綸媽媽，她强忍喪女之痛，怒斥經紀公司扭曲事實，表示將會對該篇不實聲明進行反駁。

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金秀賢公司Gold Medalist今日發出超長聲明，表示金秀賢因近日輿論使其心理處於極度不穩定狀態，同時也承認，與已故女星金賽綸在2019年到2020年之間戀愛，當時金賽綸已經成年，不存在犯法之説。

指控爆料者「姨母」身份造假

Gold Medalist又指出，向《橫豎研究所》爆料及提供照片的所謂「金賽綸阿姨」，其實只是「金賽綸媽媽好友」；爆料所拍攝親密照片的時間點為2016年，也並非事實：

未經同意下公開藝人極為私密的私生活照片，明明是成人時期所拍的照片，卻變成16歲所拍；明明是已逝故人媽媽的好友，卻變成阿姨。

Gold Medalist稱，如今眾多假新聞的瘋傳，使金秀賢感到筋疲力盡、相當崩潰，「金秀賢已經反覆地遭到傷害」。

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金賽綸媽媽喪女慘罹「面癱」 强忍病痛反擊：經紀公司扭曲事實

不過，Gold Medalist的立場不但沒平息爭議，反又引發了金賽綸媽媽的怒火。據韓國媒體報道，金賽綸媽媽在痛失愛女後，因承受了極大的壓力，導致面部神經麻痺（貝爾氏麻痺），目前正非常困難地生活。而Gold Medalist所指控的「假姨母」，在這段艱難時期一直陪伴在金賽綸媽媽身邊，所以才會以遺屬代表的身份接受採訪。

金賽綸媽媽向媒體透露，這位阿姨與金賽綸關係密切，兩家人認識超過20年。金賽綸先前流出與「表姊」的對話紀錄，也正是這位阿姨的女兒：

（阿姨）從金賽綸出生起就一直照顧她… 20多年來如同親人一樣。

金賽綸媽媽不滿金秀賢經紀公司明知這位阿姨的真實身分，卻在聲明中說「只是金賽綸母親的朋友」、「該舉報人的身份並不明確、扭曲事實製造謠言」。面對權力中傷，儘管因健康問題深受折磨，但金賽綸媽媽還是決定親自發聲，駁斥Gold Medalist「言論中存在著許多扭曲的事實」，並透露正在準備對該經紀公司聲明進行反駁。

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再爆親密合照：只要媽媽同意即晚間公開裸照

《橫豎研究所》14日下午公開直播封面照，是家屬最新提供的金賽綸與金秀賢親密合照，兩人穿著與過去幾張照片不同的服裝，金賽綸露出笑容向鏡頭比「yeah」；同時，封面照上還包含家屬過去指控在金賽綸死後騷擾的前娛樂記者李鎮浩。

▲ 再爆最新親密合照。

在《橫豎研究所》公開最新合照前，金賽綸媽媽本人已透過媒體親口承認「兩人確實從2015年起一共交往6年」，並強調自稱是「金賽綸阿姨」的爆料者女性，身份是一位與金賽綸一家私交超過20年、把金賽綸當作親生女兒看待的阿姨。

《橫豎研究所》直言不諱，表示手握金秀賢在金賽綸家裡裸體洗碗的照片與影片證據。只要金賽綸媽媽同意，晚間就會公開；並預告會同時公開金賽綸媽媽的立場聲明。

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