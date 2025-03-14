金秀賢金賽綸｜金賽綸媽媽發聲怒斥金秀賢大話連篇　力證二人拍拖6年

▲ 金秀賢發聲明稱與金賽綸交往期為2019至2020年，被金賽綸媽媽發聲控訴講大話！

【金秀賢/金賽綸/金賽綸逝世】金秀賢連日被爆出醜聞，指他與已故女星金賽綸交往時，對方只有15歲尚未成年，而原本否認兩人曾拍拖的金秀賢，隨住二人親吻照陸續流出後，終於今日透過經紀公司發表聲明，承認與金賽綸在2019至2020年交往過，並強調女方已經成年，不過金賽綸媽媽對此作出反駁，怒控金秀賢講大話！

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金秀賢金賽綸｜金賽綸媽媽斥金秀賢大話連篇

金秀賢公司發出的聲明中，稱與金賽綸交往期間是2019年夏天到2020年秋季，當時金賽綸已成年，金賽綸媽媽接受韓媒訪問時則表示，女兒與金秀賢是從2015年到2021年交往，交往期長達6年，意指金秀賢說謊，外間對金秀賢還原的拍拖時間線亦採取不信任態度，而金秀賢早在2024年3月就曾否認戀愛傳聞，並表示彼此只是同事，如今卻反轉認彼此拍過拖，變相自打嘴巴。

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金秀賢金賽綸｜金賽綸媽媽一度出現面神經失調症狀

金賽綸母親透露愛女去世後，她因壓力過大，一度出現面神經失調症狀，生活受到嚴重影響，儘管健康狀況不佳，她仍決定親自發聲，她指金秀賢經紀公司發表的立場存在多處事實扭曲，令她極為憤怒，對此表示強烈不滿。

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而YTR「橫豎研究所」則預告晚間會直播，並表示金賽綸家屬同意的話，將會公布金秀賢在金賽綸家的「除衣洗碗相」，相信皆時又會引起一陣風波。

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