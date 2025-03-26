  • 23°C
香港時間：2025326日 (三) 08:07

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 李蘊 DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

治療肥胖｜BMI達27.5或以上應及早尋求醫學治療　微創手術提升治療效果及康復速度

醫健人物

發布時間： 8 分鐘前

分享：

分享：

熱門 李蘊 DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 名校專區 會員有獎

肥胖已成為全球性的健康挑戰，有時單靠飲食和運動控制體重的成效有限。上星期我們探討了減肥平台期的問題，今日就讓我們進一步了解針對肥胖症的藥物與手術治療。有醫生提醒，BMI達27.5或以上的人士應及早尋求醫學治療，透過藥物或手術介入減低併發症風險，而且近年更有新的手術儀器配合，提升治療效果及康復速度，呼籲患者積極應對肥胖問題。

寶血醫院體重管理服務主管、外科專科徐俊苗醫生指出，減重藥物主要分為三大類：中樞性抑制食慾類藥物、抑制脂肪吸收類藥物，以及腸泌素類似物(即GLP-1 受體激動劑或GIP/ GLP-1受體雙激動劑)。「中樞性抑制食慾類藥物是一種二合一藥物，結合了低劑量的戒煙和戒鴉片成分，能抑制對食物的渴求。抑制脂肪吸收類藥物則可阻隔油分的消化吸收，適合飲食偏油膩的人士。至於腸泌素類似物，是模仿人體腸道荷爾蒙的藥物，能刺激飽肚感，減低進食量。」不過，選用藥物方面因人而異，徐醫生建議患者可在醫生指導下先嘗試其中一種，如效果不理想，再轉用其他種類，又或考慮併用非手術減重療法如置入胃水球等，以提升效果。

縮胃及繞道手術 可減至三成體重

若藥物治療未如理想，徐俊苗醫生認為可考慮減重手術，目前主要有袖狀胃切除術(簡稱「縮胃」)和胃繞道手術兩種。「縮胃手術把胃部大彎切除，剩下的胃袋呈長條狀，大大減低容量，同時降低刺激食慾的『肌餓素』分泌，令進食量減少。至於胃繞道手術則把胃分隔成上下兩部分，將上部小胃與小腸中後段連接，繞過了原本消化吸收的部分。」兩種手術都能透過改變腸道荷爾蒙，令大腦感到所需能量減少，從而減少進食量，令體重下降。

兩種手術的效果和風險略有不同，患者應與主診醫生商討最合適治療方案，舉例來說縮胃手術可減去約兩至三成體重，手術風險相對較低，但並不建議有胃酸倒流者使用。至於胃繞道手術的減重效果可達三至四成，但手術較複雜，且術後有機會出現微營養缺乏問題；此外，由於無法再以內窺鏡檢查原有的胃部，不建議有胃癌家族史的患者使用。徐醫生指出，如無特別禁忌，縮胃手術是較安全有效的選擇，即使減重效果稍遜，日後也可按需要轉為胃繞道手術。

微創手術 傷口細小 數天可出院

現時減重手術都採用微創方式進行，只需在腹部開三至五個小孔，再以手術儀器如縫合釘槍切割胃部，整個過程可在二至三小時內完成。「傳統上，醫生需要在腹腔內先用鉗子夾住胃部組織，然後用剪刀剪開，再逐針縫合，整個過程較為繁複，也較容易出現縫合位滲漏等併發症。而新型的內置縫合釘切割吻合器集切割、釘合於一身，使用時只需將胃組織置於釘匣內，釘槍就能在切割的同時打入三排交錯的釘子，將切口緊密咬合，有效防止滲漏，大大提高手術的安全性。」大部分患者手術後第二天已可進食流質，第三天可嘗試營養補充品，待飲用水份份量達到每日1.5公升，便可出院。

徐俊苗醫生提醒，手術只是減重的開始，患者出院後仍要繼續控制飲食，由於胃容量變小，每次進食量可能只有手術前的三至四分一，更要特別留意蛋白質攝取是否足夠及定時補充水份，以避免脫水。

外科專科徐俊苗醫生

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : 外科專科 徐俊苗醫生

欄名 : 健康專家專欄

最新專欄文章

視神經脊髓炎｜視神經脊髓炎每次復發可致不同殘障　協會促當局引生物製劑設立專門診所
2025/03/19
視神經脊髓炎｜視神經脊髓炎每次復發可致不同殘障　協會促當局引生物製劑設立專門診所
肥胖迷思丨大腦防「缺糧」自動調節減重速度　挑感興趣活動轉移注意助跨越平台期
2025/03/19
肥胖迷思丨大腦防「缺糧」自動調節減重速度　挑感興趣活動轉移注意助跨越平台期
肥胖危機丨國際醫學界重新定義肥胖症　呼籲大眾關注肥胖症上升趨勢
2025/03/13
肥胖危機丨國際醫學界重新定義肥胖症　呼籲大眾關注肥胖症上升趨勢
肥胖迷思丨肥胖也是「症」？　為你拆解肥胖症與相關謬誤
2025/03/12
肥胖迷思丨肥胖也是「症」？　為你拆解肥胖症與相關謬誤
婦科癌症｜婦科癌患者進行電療或致陰道收窄　嚴重可影響患者社交健康切勿忽視
2025/03/06
婦科癌症｜婦科癌患者進行電療或致陰道收窄　嚴重可影響患者社交健康切勿忽視
健康問題 肥胖 脂肪 減肥 手術 治療 網絡熱話

最高瀏覽

婚姻問題︱33歲女歌手復出疑婚姻出問題　放工不回5千呎豪宅返娘家公屋
婚姻問題︱33歲女歌手復出疑婚姻出問題　放工不回5千呎豪宅返娘家公屋
鍾景輝近況︱King Sir患腸癌淡出幕前罕現身　戲劇大師慧眼發掘周潤發
鍾景輝近況︱King Sir患腸癌淡出幕前罕現身　戲劇大師慧眼發掘周潤發
高學歷藝人｜前TVB小生任客席講師獲讚講課有趣 　「旅遊王子」息影進修考取博士學位
高學歷藝人｜前TVB小生任客席講師獲讚講課有趣 　「旅遊王子」息影進修考取博士學位
英年早逝｜2000年0時0分出生 「千禧BB」心源性猝逝年僅25歲
英年早逝｜2000年0時0分出生 「千禧BB」心源性猝逝年僅25歲
李蘊離婚︱33歲李蘊驚爆離婚已2年　8年婚姻結束疑涉及第三者
李蘊離婚︱33歲李蘊驚爆離婚已2年　8年婚姻結束疑涉及第三者