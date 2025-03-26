治療肥胖｜BMI達27.5或以上應及早尋求醫學治療　微創手術提升治療效果及康復速度

肥胖已成為全球性的健康挑戰，有時單靠飲食和運動控制體重的成效有限。上星期我們探討了減肥平台期的問題，今日就讓我們進一步了解針對肥胖症的藥物與手術治療。有醫生提醒，BMI達27.5或以上的人士應及早尋求醫學治療，透過藥物或手術介入減低併發症風險，而且近年更有新的手術儀器配合，提升治療效果及康復速度，呼籲患者積極應對肥胖問題。

寶血醫院體重管理服務主管、外科專科徐俊苗醫生指出，減重藥物主要分為三大類：中樞性抑制食慾類藥物、抑制脂肪吸收類藥物，以及腸泌素類似物(即GLP-1 受體激動劑或GIP/ GLP-1受體雙激動劑)。「中樞性抑制食慾類藥物是一種二合一藥物，結合了低劑量的戒煙和戒鴉片成分，能抑制對食物的渴求。抑制脂肪吸收類藥物則可阻隔油分的消化吸收，適合飲食偏油膩的人士。至於腸泌素類似物，是模仿人體腸道荷爾蒙的藥物，能刺激飽肚感，減低進食量。」不過，選用藥物方面因人而異，徐醫生建議患者可在醫生指導下先嘗試其中一種，如效果不理想，再轉用其他種類，又或考慮併用非手術減重療法如置入胃水球等，以提升效果。

縮胃及繞道手術 可減至三成體重

若藥物治療未如理想，徐俊苗醫生認為可考慮減重手術，目前主要有袖狀胃切除術(簡稱「縮胃」)和胃繞道手術兩種。「縮胃手術把胃部大彎切除，剩下的胃袋呈長條狀，大大減低容量，同時降低刺激食慾的『肌餓素』分泌，令進食量減少。至於胃繞道手術則把胃分隔成上下兩部分，將上部小胃與小腸中後段連接，繞過了原本消化吸收的部分。」兩種手術都能透過改變腸道荷爾蒙，令大腦感到所需能量減少，從而減少進食量，令體重下降。

兩種手術的效果和風險略有不同，患者應與主診醫生商討最合適治療方案，舉例來說縮胃手術可減去約兩至三成體重，手術風險相對較低，但並不建議有胃酸倒流者使用。至於胃繞道手術的減重效果可達三至四成，但手術較複雜，且術後有機會出現微營養缺乏問題；此外，由於無法再以內窺鏡檢查原有的胃部，不建議有胃癌家族史的患者使用。徐醫生指出，如無特別禁忌，縮胃手術是較安全有效的選擇，即使減重效果稍遜，日後也可按需要轉為胃繞道手術。

微創手術 傷口細小 數天可出院

現時減重手術都採用微創方式進行，只需在腹部開三至五個小孔，再以手術儀器如縫合釘槍切割胃部，整個過程可在二至三小時內完成。「傳統上，醫生需要在腹腔內先用鉗子夾住胃部組織，然後用剪刀剪開，再逐針縫合，整個過程較為繁複，也較容易出現縫合位滲漏等併發症。而新型的內置縫合釘切割吻合器集切割、釘合於一身，使用時只需將胃組織置於釘匣內，釘槍就能在切割的同時打入三排交錯的釘子，將切口緊密咬合，有效防止滲漏，大大提高手術的安全性。」大部分患者手術後第二天已可進食流質，第三天可嘗試營養補充品，待飲用水份份量達到每日1.5公升，便可出院。

徐俊苗醫生提醒，手術只是減重的開始，患者出院後仍要繼續控制飲食，由於胃容量變小，每次進食量可能只有手術前的三至四分一，更要特別留意蛋白質攝取是否足夠及定時補充水份，以避免脫水。

▲ 外科專科徐俊苗醫生

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