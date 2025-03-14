糖尿病飲食｜飯前飲X杯水3個月可瘦近10磅　日醫推薦水中加1物助降血糖【附11種糖尿病患飲品宜忌】

【糖尿病／飲品／血糖／控糖】糖尿病患者飲食上需要多加留意，以控糖為大前提。有日本糖尿病專家指出，有些飲品看上去以為健康，事實上會讓血糖波動不定，故用餐前後的飲品都要慎選。

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糖尿病飲食｜6種適合糖尿病患者的飲品

據日媒《President Online》報道，日本糖尿病專家矢野宏行醫生在其著作《不靠吃藥的糖尿病正確解答》中指出，糖尿病患者在飲食上要多加注意，若攝取方法錯誤，可能會導致血糖急速上升。他分享了一共6種適合糖尿病患者的飲品，提供2種喝水方法，助減重與穩血糖。

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黑咖啡：能降血糖，但勿加糖

矢野宏行表示，咖啡中的多酚具有降血糖效果。研究顯示，每天攝取240毫升以上咖啡的人，血糖水平比不喝咖啡者更低。然而，若加入大量糖和奶精，反而會抵消咖啡的益處。因此，建議選擇黑咖啡或加入少量牛奶的無糖咖啡為佳。

3種茶類有助預防糖尿病

糖尿病患者可飲用的酒類

若想飲酒，建議選擇不含糖的威士忌或燒酒，威士忌每日攝取量不超過60毫升，燒酒則不超過100毫升。

喝水：能減重、降血糖

脫水狀態會導致血糖飆升，因此定期補充水分非常重要。矢野宏行建議， 用餐前30分鐘喝1至2杯水 ，有助抑制進食量。研究顯示，有受試者透過這種方法，在12週內減重4.3公斤。此外， 每天攝取蘋果醋也具有降血糖效果 ，若不喜歡無味的白開水，可以嘗試在水中加入蘋果醋或選擇無糖氣泡水。

糖尿病飲食｜5款絕對不能喝的飲料

1. 零卡飲料 增加食慾

矢野宏行特別提醒，含有代糖的「零卡飲料」是糖尿病患者的大忌。雖然代糖不含葡萄糖，但有研究顯示，零卡碳酸飲料可能增加罹患糖尿病的風險。代糖會刺激大腦渴望更多能量，導致過量進食，並可能破壞腸道菌群平衡，引發空腹血糖異常。

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2. 蔬果汁 恐導致血糖飆升

雖然蔬果汁含有纖維和維生素，但在製造過程中，大部分膳食纖維會被去除，導致糖分濃度過高，反而可能使血糖上升。因此，糖尿病患者應避免飲用市售的果汁或蔬菜汁。

3. 啤酒、紅酒、雞尾酒等含糖量高，不適合糖尿病患者

糖尿病｜15個降血糖習慣

據日媒《介護ポストセブン》報道，糖尿病醫生市原由美江、營養師加藤知子表示，在日常生活中自己平時會嚴格執行15個小習慣，包括先吃菜後吃飯、不用全戒甜品、澱粉等，有助降血糖、穩定血糖水平。

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糖尿病｜4大不良習慣恐誘糖尿病

瑞金醫院急診科副主任盛慧球強調，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些關於感染的誘發因素，便可能發展為敗血症，甚至敗血症休克：

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糖尿病｜糖尿病8大症狀

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糖尿病飲食｜8種食物可逆轉糖尿病

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

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