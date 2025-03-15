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ETech試玩｜Nothing Phone (3a) Pro開箱　AI工具「Essential Space」效果出乎意料？（多圖）

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 50 分鐘前

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熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

以「破格」、「獨特」設計突圍的英國智能手機品牌Nothing，近日就宣布在港推出中階手機Nothing Phone (3a) 及 (3a) Pro。其中Nothing Phone (3a) Pro 將於3月25日正式開售，記者就率先為大家開箱試玩，看看這款超型格Nothing Phone (3a) Pro到底有幾勁！

手機大戰｜Nothing Phone (3a) 系列港售$2,599起　延續透明背板+LED燈效　攝力增強添潛望遠攝鏡頭

今次的Nothing Phone (3a) Pro，繼續保持透明背殼、Glyph燈強烈的設計特色，內部零件若隱若現展示在大家的面前，光靠外形設計已經夠曬吸引，而且今次相機模組變成圓形，別具特色。

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相機當然也不只外型設計升級，規格亦跟著升級。今次Nothing Phone (3a) Pro搭載70mm、3倍光學變焦的潛望式鏡頭和Sony LYTIA 600感測器，在AI技術的支援下能夠放大60倍。記者也嘗試在日光和晚上實測，發現今次相機的清晰度、低光降噪與色彩還原上都相當貼近真實，以中階價錢的手機來說，其實亦不輸旗艦手機。

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另外，今次Nothing Phone (3a) Pro也升級前置鏡頭至5,000萬像素，內建AI防震技術和4K視訊錄影功能，記者在白天和晚上試用自拍效果，確實也相當不錯。

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今次除了攝力提升，都不得不提Nothing Phone (3a) Pro的「Essential Space」工具，用戶只要透過專屬實體按鍵Essential Key，就可以快速記錄語音、文字或影像筆記，並由AI自動整理與搜尋。雖然目前只有基本的操作（示範見下圖），官方亦表示，此功能並未是「完全體」，但目前感覺新穎，不單只可以一鍵錄音，還將錄音內容立刻轉換成文字，甚至廣東話都做到，讓人不禁期待它之後有更多功能登場。

Nothing Phone (3a) Pro內置5,000mAh大電池，再搭配Snapdragon 7s Gen 3的功耗優化，基本上都能夠全日日常使用。

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總括而言，Nothing Phone (3a) Pro對於追求外觀設計的消費者而言，絕對是相當理想的選擇。但也不得不稱讚以$3,999的價錢，能夠有這樣的攝力，還有AI工具，讓消費者享受到旗艦級規格，性價比甚高。

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