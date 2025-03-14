網絡詐騙｜Microsoft威脅情報警告　出現仿冒Booking.com網絡釣魚活動

微軟（Microsoft）最新公布，其威脅情報由2024年12月開始，在旅遊高峰期之前，發現了一系列仿冒網上旅行社 Booking.com 及以酒店業為目標的網絡釣魚活動。該活動使用稱為 ClickFix 的社交工程技術，傳送多種竊取憑證的惡意軟件，以進行財務欺詐和資料盜竊。

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情報指出，酒店業者會收到訛稱來自Booking.com的電郵，提示他們處理客戶負面評論、潛在客人的要求、網上推廣機會、及帳戶驗證等類似情況，並要求他們打開 PDF 或按下連結以完成CAPTCHA驗證其帳號真偽。然而，系統因此受到攻擊，讓網絡罪犯取得登入帳號和財務資料。

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Microsoft威脅情報安全研究高級總監Jeremy Dallman 指：「我們注意到，自2023年起以 Booking.com 為目標的一系列網絡釣魚活動，在最近數月開始採用ClickFix社交工程技術調整其攻擊策略，顯示出網絡威脅形勢的變化。」

針對旅遊業的網絡釣魚攻擊在香港同樣造成一定影響。去年11月，本地一間知名旅行社因客戶收到Instagram上仿冒其品牌的虛假促銷廣告，而接獲超過1,000宗與詐騙相關的查詢。

Microsoft建議，在四月旅遊旺季來臨之際，酒店業界及消費者應採取以下幾個步驟以保護自己免受網絡釣魚詐騙：

驗證寄件者的電郵真確性：將滑鼠懸停在電子郵件地址上檢查是否真確。合法機構不會發送未經請求的電郵或致電要求索取個人或財務資訊。

聯絡服務供應商：若收到可疑的電郵或訊息，應透過官方網站列出的官方聯繫方式直接與服務供應商聯絡。

提防緊急的行動要求或威脅：釣魚攻擊和詐騙通常會製造一種虛假的迫切感。因此，對要求立即點擊連結、撥打電話或打開附件的電郵通知保持警惕。

將滑鼠懸停在連結上以查看完整的 URL：惡意連結可能會將惡意軟件下載到您的裝置上。直接在瀏覽器中搜尋公司網站會比較安全。

檢查拼寫錯誤：釣魚電郵經常包含錯別字或非常細微的域名拼寫錯誤。例如，你可能會看到 「micros0ft[.]com」，其中第二個「 o」 被替換為「 0 」，或「 rnicrosoft[.]com」，正正是詐騙訊息的信號。

教育員工有關網絡釣魚詐騙的最新資訊以及如何識別攻擊。

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