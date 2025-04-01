怪病纏身｜女學生常賴床遲到原來患1個怪病　每10人1人中招無法根治【附4招預防】

【頭暈／神經失調／肚痛／】朝早起床困難可能是病？日本一名少女早上經常賴床，醒後更頻頻出現肚痛、腹瀉，甚至因此曠課，自幼一直被身邊人標籤為「懶人」。父母用盡方法仍無法改善問題，懷疑女兒受到欺凌或學業壓力才不願上課，最終經多次求醫後，才發現女兒身上出現的問題，竟與患上一種怪病有關。

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日本節目《ザ!世界仰天ニュース》早前曾分享上述病例，指該名少女平日早上經常賴床，母親用盡所有方法叫她起床仍然無效。少女起床後經常一臉倦容，並且經常一醒來便肚痛腹瀉，如廁後、出門前又開始疼痛，令她經常上學遲到，甚至缺席。

由於經常感到疲倦，少女放學後多數會懶洋洋地躺在梳化上，平日食慾不振且洗澡後四肢無力，因此一直被身邊人標籤為「懶人」。然而，她的情況一直未見好轉，多次求醫卻僅被診斷為感冒、腸胃炎，令父母一度懷疑她遭霸凌或心理問題。

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起床困難｜雙腳突感麻痺送院 終揭患1病肇禍

直至某次，她突然因為雙腳麻痺無法動彈送急診，醫師透過臥姿與站姿血壓檢測發現異常，最終確診少女因「自律神經失調」，引發「起立性調節障礙」。

醫生解釋指，人體站立時，正常情況下血管會收縮以維持腦部供血，但患者因青春期快速發育導致自律神經失衡，無法有效調節血流，造成腦缺氧、頭暈、站立不穩等症狀。

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起床困難｜4類人最易誘病 醫生教4招緩解症狀

「自律神經失調」多發生在青春期的青少年上，每10名中學生即有1人患病，因自律神經失調導致腦部缺氧，患者雖意識清醒卻難以控制身體，而長期熬夜、缺水、長期臥床人士也可能誘發此症，此病目前無根治方法，但可透過以下方式緩解：

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事後少女母親自製疾病說明傳單，向校方解釋女兒的病情，而少女亦因此獲准彈性到校。雖然少女經常缺課，但最終仍透過自學方式，順利通過高中入學考試。醫生強調，青少年若長期出現「懶惰」症狀，便應盡早求醫進行自律神經功能檢查，避免延誤治療。

同場加映｜10大醒神方法

英國保健食品公司Healthspan過去曾進行一項調查，發現共2,000名成人受訪，調查結果發現，他們平均會將鬧鐘設置在早上6時54分，惟實際平均起床時間是7時12分，平均延後18分鐘。而受訪者起床後亦要花至少29分鐘才感覺清醒，開始準備新一天，其中男性花費平均時間為31分鐘，比女性多出5分鐘。

為了令自己在早上更清醒，最多人會選擇喝一杯濃咖啡，亦有人會需要洗熱水澡、做伸展運動、散步或播放嘈雜的音樂。

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資料來源：ザ!世界仰天ニュース

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