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立法會選舉｜立法會議員太多要削減？　李慧琼：短時間難貿然改動

政治

撰文： 吳爾文

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

全国人大常委李慧琼。（李慧琼Facebook圖片）

選舉制度改革後，立法會議席增至90個，惟過去一段時間，不止坊間有聲明質疑，連立法會議員亦認同議席過多，但普遍認為，改革時間太短，短期不會有變動。全國人大常委李慧琼亦說，很難短時間貿然改動。

李慧琼今日出席電視台節目時表示，更重要還是要提升議員效能，「除了提出意見，要多些『落場踢』。」舉例指，香港要招商引資，立法會議員可以善用個人網絡，引進企業來港。她認為，本屆議員有交出成績。李續指，當初決定90席，已考慮方方面面需要。

港澳辦主任夏寶龍早前在北京見港區政協委員時，亦提醒「不能只當裁判員，要下場，積極當運動員；除了當局外人觀察，更要當局中人。」

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《政府工作報告》要求港澳深化與國際交往合作，近日長和擬出售港口業務，被批評是「漠視國家利益」，被問到未來港企與國際合作，是否應考慮國家利益，會否影響國際觀感？

李建議，不論是做生意，還是人民交往，都多了解現時國家所出的境況，從而透過自身力量，助力國家更好發展。「最理想的思考方式、方法，便是共贏。」

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