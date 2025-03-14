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學童輕生︱天水圍中學15歲男生校內墮樓送院搶救後不治　校方：即時啟動危機處理小組

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撰文： TOPick教育組

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

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天水圍中學15歲男生校內墮樓送院搶救後不治。

【學童輕生/精神健康】位於天水圍天瑞路的一間中學，今（14日）早上11時51分，一名15歲男生，在校內由高處墮下，倒臥操場，昏迷不醒。救護員接報到場將他送院，惜最終搶救不治。

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警方調查後相信男生從校內走廊墮下，現場沒有檢獲遺書，墮樓原因有待調查。

香港中文大學校友會聯會張煊昌中學表示獲知事件後，全校師生都極為難過和悲痛。校方稱，現在事件交由警方調查，校方不宜在這階段作任何的揣測或發表意見。

另外校方指，已即時啟動危機處理小組，並透過班主任於今早在班內把這件事件通知學生。學校教師、社工、輔導人員及教育心理學家已即時為各同學提供輔導，協助他們疏導情緒。

校方亦已發出家長信，請家長在未來數星期留意子女的情緒，給予適切的關心和安慰，並請家長與校方保持聯絡以便學校及早提供協助。 

近年學童精神健康問題引起社會關注，香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝曾表示，學童輕生問題除了與學業壓力有關外，亦與家庭有關。

香港中文大學校友會聯會張煊昌中學，即時啟動危機處理小組。

學童輕生︱青少年階段易現情緒問題

註冊教育心理學家李穎昕(Michelle)接受TOPick訪問曾指出，青少年階段容易出現情緒問題，可以從兩方面，生理及心理上分析：

心理上，青少年階段是發展我們的自我形象階段，這個位置像大人又像小朋友，又未必完全知道自己的情況，容易令自己迷失或者覺得很難融入社交圈子，自我形象較低，但幫自己的方法又未必成熟，容易有一些情緒上的困難。而青春期容易受同輩壓力所影響，好想有歸屬感有自己的社交圈子，跟家人亦容易出現衝突。

而生理上，15-19歲這個年齡層面對比較多的挑戰，容易抑鬱、焦慮的症狀，原因是本身青春期荷爾蒙身體轉變，情緒反覆，搖擺不定，容易影響情緒。

出現以下5種身體反應要留意自己的情緒問題:

1.失眠
2.沒有胃口
3.經常覺得疲倦
4.行為方面想退縮，不想工作，無精打彩
5.情緒低落

學童輕生︱5種方法減低壓力

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防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏

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