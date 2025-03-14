逃學威龍｜聲夢小花讀HKU SPACE副學士　遭同學揭走堂：依家先知同佢一班

▲ 鍾柔美讀HKU SPACE副學士，遭同學揭走堂「依家先知同佢一班」。

【星夢小花/鍾柔美/Yumi】TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇》捧紅姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）等人，她們發展星途同時，仍努力兼顧學業。其中鍾柔美在上届DSE失手，升讀HKU SPACE（香港大學專業進修學院）副學士，日前有自稱是她的同學爆料稱，這名聲夢小花長期走堂，因為一件事始才發現對方的存在，直言「一次都冇見佢」！

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鍾柔美走堂｜被同學爆長期走堂

該名同學在社交平台Threads發文指出，早前上課收到分組名單時，看見有位同學叫「Yumi」，她再細閱該人的全名時，確認對方是鍾柔美，「係真係同TVB嗰個yumi同名同姓」。樓主補充道，開學以來才知道對方與自己同班，「因為上咗咁多堂我一次都冇見過佢」。

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星夢小花走堂｜網民揶揄：人哋學霸嚟，駛上堂㗎咩！

鍾柔美疑似走堂的消息一出，引起網民熱烈討論，不少人也不屑她的行為並譏諷道，「佢啲groupmate（功課組員）report（舉報）咗佢未？」、「逃學威龍」、「而家返學可以唔計attendance（出席率）同無group project（小組功課）？好難完全隱形」、「人哋學霸嚟，一早吞咗本書啦，駛上堂㗎咩！」

鍾柔美走堂｜有同學代平反：佢有上堂戴cap帽口罩坐後面

不過，有人立即為鍾柔美發聲，指自己曾親眼目睹對方上堂，並非如樓主所說「完全不知所蹤」，「上個sem（學期）尾二堂present（presentation，功課演講）先知同佢同一班，佢平時都有上堂但戴cap帽口罩坐後面，留意唔到佢」對此，樓主回應道，「原來如此，咁睇嚟係佢真係好低調！」

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鍾柔美走堂｜鍾柔美中學校內成績優秀

鍾柔美小時候便以童星拍劇入行，14歲已參加歌唱比賽，於2020年時參加《聲夢傳奇》奪得季軍展開星途。儘管如此，鍾柔美仍然沒有放棄學業，她除了唱歌跳舞很有天份外，成績也相當好，曾在校內考試考獲全班第一，所以不少人對她去年參加DSE的成績有所期待，對此鍾柔美謙虛表示，

其實我不太認同自己是學霸，考DSE是與全港考生較量，不可以因為我的校內成績而認為我的DSE成績會很好，我的確會因被稱為學霸而感到壓力，我知道自己盡了力就足夠！

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鍾柔美走堂｜去年考DSE期望入讀商科

談及升學目標，鍾柔美透露是入讀香港城市大學商科，而成績優異的話則會考慮香港科技大學或香港大學的商科，選讀商科為自己留後路之餘，也因Yumi家人經營髮型屋生意有關，她在接受DoDo姐電台節目《口水多過浪花》訪問時曾表示：

喺呢個圈唔知將來可以行到幾遠，我屋企人係開髮型屋，都知佢哋辛苦，將來都想幫手。

鍾柔美走堂｜放榜成績未如理想棄學位入讀副學士

然而，鍾柔美DSE放榜的成績未如理想，當時她自稱有不同大學向她招手，但最終選擇拒絕，轉讀HKU SPACE，當時不少人對她的決定感到驚訝。其後，鍾柔美接受訪問時稱，她想透過讀HKU SPACE時，用一、兩年的時間沉澱及作出深入的了解，以發掘真正適合自己的學科，她更揚言希望得到大家的支持。

星夢小花走堂｜讀書壓力較工作大 會找朋友傾訴

今年1月，鍾柔美出席「世界心臟日」活動時表示，平時會做跳舞保持心臟的健康，當被問及工作及學業兩兼顧，哪一方面給予較大的壓力時，她不諱言直認是讀書。不過，她補充道面對困難時要用正面心態去面對，她亦表示有需要時會找朋友傾訴。

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