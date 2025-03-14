殺校｜蔡若蓮：未來幾年挑戰更大　兩校派0班4月上旬通知受影響家長

▲ 蔡若蓮表示，學齡人口結構性下降，學界未來數年面對的挑戰更大。（曾耀輝攝）

學齡人口結構性下跌，兩間小學下學年獲派「0班」資助小一，教育局局長蔡若蓮強調，學界要正視和面對人口下跌的問題，又預告未來幾年學界會面臨更大挑戰。她又表示，若學生在自行分配學位獲該兩間小學取錄，家長會在4月上旬接獲通知安排轉校。

蔡若蓮今日（14日）下午出席活動後回應傳媒查詢時表示，隨著出生率持續下降，未來的學齡人口下跌屬結構性而非過渡性，下跌的速度在2030年會進一步加快。對於教育局日前調整獲派0班的小學的發展方案，她表示，學界要正視和面對人口下跌帶來的問題，教育局過去已降低開班線和要求，「來到今天，所有方法，例如減叩門位，都已經做晒」，考慮到實際情況，為確保學界可持續發展而調整發展方案選項。她又相信，未來數年學界亦要面對更大挑戰。

其中一間獲派0班的小學天主教博智小學，早前曾協議會接收孔教學院大成小學因學校停辦需要轉校的學生，有立法會議員關注受影響學生要面對兩次轉校的問題，蔡若蓮僅表示，有需要的家長可向教育局區域教育服務處尋求協助。她又提到，若下學年升小一的學生，在自行分配學位獲未能開辦小一的學校取錄，教育局會在4月上旬通知家長轉校安排，至於在統一派位中選讀該兩校的學生，教育局會自動調整派位。

專責小組密切留意內地交流情況

另外，近期多個學生內地交流團有學生出現腸胃炎徵狀，蔡若蓮重申，初步調查與行程膳食並無直接關係，但小心起見已停用有關餐廳。涉事交流團的目的地包括韶關，被問到會否暫停當地的交流團，她亦表示，學生不適與當地並無明顯關係。至於教育局昨成立的學生內地考察專責小組，蔡若蓮表示，成員包括教育局代表和行程承辦商代表，由於學生交流行程一直進行，除了實體會議，小組亦會透過即時通訊、視像會議等方式，密切留意情況。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】