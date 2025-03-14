全國兩會｜李家超提示官員留意三點　促繼續深化對外交往合作

▲ 李家超與政治委任官員分享全國兩會精神。（李家超Facebook圖片）

【全國兩會/李家超/兩會精神】全國兩會閉幕後，各界展開兩會精神分享會，特首李家超今日亦舉行政府高層內部學習分享會。他提示各官員留意三點，包括要繼續深化對外交往合作。

李家超說，在分享和學習全國兩會精神中，自己提示各官員留意以下三點：



第一，港澳篇幅落首次重點提及「深化國際交往合作」。國家進一步擴大高水平對外開放將帶來更多新的發展機遇，香港要更大力度發揮好內聯外通的重要橋樑窗口作用。因此，政府要繼續深化對外交往合作，除了鞏固和歐美等傳統市場的經貿聯繫外，亦會大力開拓包括中東、東盟、中亞等新市場，並鞏固區域合作，積極爭取加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）等。

促加快發展國際創新科技中心建設

第二，香港要更好發揮「一國兩制」制度優勢，主動對接國家發展戰略，打開發展新天地。李家超表示，香港要繼續秉持因地制宜發展新質生產力的原則，加快發展國際創新科技中心建設；亦要進一步鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位，積極打造國際高端人才集聚高地；並以創新思維結合市場力量，推進北部都會區和河套深港科技創新合作區發展，以及進一步推動粵港澳大灣區高質量發展建設。

第三，要在施政和工作中貫徹落實全國兩會精神，要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，團結社會各界進一步全面深化改革，主動識變應變求變，以及堅定維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，在加強憲法、基本法、國家安全教育的同時，推展全民化的愛國主義教育。

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