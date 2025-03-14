中醫院｜醫衞局料9月公布收費詳情　或從香港以外招聘住院服務人手

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香港中醫醫院將於年底分階段投入服務，醫務衞生局今（14日）在立法會指，將於9月公布收費詳情，強調是市民可負擔的水平，又指正招聘住院服務人手，或從香港以外地方，招聘有關人才；當局另亦已與保險業界商討自願醫保涵蓋中醫服務的安排。

位於將軍澳百勝角的香港中醫醫院預計將在12月分階段投入服務，開院首年將提供門診及日間住院服務，涵蓋全部六個中醫分科服務，包括中醫內科、中醫外科、中醫婦科、中醫兒科、中醫骨傷科及中醫針 灸科服務；其後在開院後第二年起分階段提供住院服務。

當局在立法會文件指，香港中醫醫院作為「開放型醫院」，會設立渠道，歡迎業界以不同形式參與醫院工作，醫院已於去年底起建立人才庫機制，讓有志參與醫院工作的中醫師、中藥專業人員、醫護人員及其他醫療專業人員登記；已登記者將優先獲得機會參與相關培訓，營運機構也會適時主動聯繫及邀請登記人參與醫院工作。

醫務衞生局中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟指，中醫院的收費將分兩部分，其中開院時佔中醫院服務量3分2的政府資助服務部分，收費水平將由局方釐定；其餘市場導向的非資助服務則由中醫醫院董事局釐定。政府正研究有關收費水平，包括考慮市場狀況及市民負擔能力等，預計9月公佈收費詳情，但強調是市民可負擔的水平。

立法會議員林素蔚關注本港是否有足夠醫護應付中醫院的服務。醫務衞生局局長盧寵茂稱，政府正調查現有註冊中醫師的置業情況，又指有別於以往中醫只限於門診或診所服務，中醫院啟用後將首次有中醫住院病人，正積極招聘住院服務人手，亦或從香港以外地方招聘相關人才來港。

張偉麟就指，現時人才庫已有250人登記，大部分是中醫師，政府也透過中醫藥發展基金開辦護士培訓項目，下半年會開展為期1年的中醫護士培訓；提到開院首年重點在團隊磨合，服務也均是門診及日間醫療，所需的護士約20個，相信人才招聘上沒有困難。

他又稱，中醫院除會招聘核心團隊，也著重多方參與，如會作為三間大學的教育醫院，有關大學亦會派人手到中醫院提供服務、培訓及科研等，同時也希望業界能以兼職或榮譽員工身份參與，未必需要聘請很多全職人員。

至於自願醫保日後涵蓋中醫服務的安排。張偉麟表示，已於保險業界開3次會，交流醫院服務範圍、病種及收費架構等，提到保險將主要涵蓋住院病人，由於醫院次年才會提供住院服務，約有128張病床，相信屆時業界已做好準備。

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