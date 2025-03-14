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拆解痛症｜開口時「咔咔聲」牙骹異常疼痛 小心顳顎關節移位【附自我檢測方法】

醫生診症室

撰文： 吳霆俊

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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張開口時聽到「咔咔聲」，感覺被卡住難以開合，甚至出現牙骹疼痛？有機會是顳顎關節移位所致！顳顎關節移位導致開口幅度受限，不止影響進食，嚴重者更有機會連帶出現頭痛、耳痛等，立即請物理治療師為大家講解。

張口後「卡住」無法開合

註冊物理治療師龔晉文（Avery）解釋，顳顎關節左右各一，位於耳洞前方，連接下顎及頭顱骨。平日我們說話、咀嚼及嘴巴開口，都會使用到此關節。顳顎關節周遭有關節囊、韌帶及多組肌肉，3組負責咬合的肌肉顳肌、咬肌和內翼肌，加上負責開口的外翼肌，共4組肌肉控制顳顎關節郁動。

若關節、韌帶或肌肉發炎，或軟骨勞損移位，同樣有機會使顳顎關節移位，影響嘴巴開合。有患者張口後下巴更無法合上，感覺被卡住，甚至無法張開口，活動幅度受限。

註冊物理治療師龔晉文引述研究數據顯示，顳顎關節移位患者多為女性，常見年齡介乎於30至40歲左右。（吳霆俊攝）

慢性勞損或急性創傷所致

導致顳顎關節移位的風險因素眾多，不良生活習慣如長期托頭，經常進食過硬的食物，或只用單邊咀嚼，均有機會對關節造成壓力、導致牙骹不適。除了慢性勞損，急性創傷如運動碰撞、跌倒撞傷臉部或下巴，也有機會導致顳顎關節移位。

Avery另補充，部分患者因洗牙或其他牙科手術而長時間張開口，也有機會出現牙骹不適，甚或咬合不正、開合困難等問題。

快速自我檢測：

＊盡量張開嘴巴，應有至少3隻手指的寬度。若少於此寬度，日常進食功能或受影響。

嚴重者連帶頭及耳痛

顳顎關節移位未必能從外觀察覺，部分患者僅開合嘴巴時聽到牙骹位置異常出現聲響，活動稍覺困難，卻無伴隨任何不適。Avery指若僅出現聲響，嘴巴可如常開合無影響日常進食，則毋須過分擔心。但若開口幅度少於3隻手指寬度，甚或一旦出現疼痛症狀，則需立即求醫。

牙骹過鬆者若張口幅度大大，有機會「卡住」無法自行閉合。若強行透過外力合上嘴巴，有機會導致關節及軟骨受損，久而久之或變成慣性甩骹，大大影響生活。

除了外力碰撞或跌倒撞傷，假如因不良生活習慣而導致顳顎關節慢性勞損發炎，患者或本來僅覺得下顎繃緊不適。若期間突然進食過硬的食物，都有機會誘發急性發炎，出現牙骹痠痛。

起初痛感輕微易散，但若忽視問題，疼痛症狀或愈來愈嚴重。嚴重會影響三叉神經綫，連帶出現頭痛、耳痛等情況，嚴重影響專注力及日常生活。

改善生活習慣避免惡性循環

若因顳顎關節移位求醫，物理治療師會先了解痛症病史，並檢查患者下顎的活動幅度，針對其病因對症下藥。若因撞傷導致急性發炎，物理治療師會以消炎止痛為主，配合超聲波、高能量激光或針灸等方式，再按情況配合適量運動訓練，以維持下顎的活動幅度。配合適切的治療訓練，一般急性發炎可於1至2星期內消除腫痛。

磨牙、烏龜頸患者亦會增加出現顳顎關節移位的風險。

若為慢性勞損、炎症尚算輕微的話，物理治療師或會透過手法治療或針灸，紓緩繃緊的肌肉、關節或軟骨組織。再配合活動及伸展肌肉與關節的運動，及輕量阻力訓練，改善顳顎關節的活動幅度。

康復進度視乎患者顳顎關節及軟骨的勞損程度，但Avery提醒病人除了需做足訓練，也要改善不良生活習慣，否則只會釀成惡性循環。如進食忌只用單邊咀嚼，牙骹不適時忌吃過硬之食物。

3組在家訓練

Avery教患者以下3種按摩手法、關節郁動及阻力訓練，可保持及改善下顎活動幅度，更有助紓緩痛楚。以下方法皆適用於慢性患者，急性發炎者則未必需要進行阻力訓練，做之前可先諮詢物理治療師。

1. 簡單手法按摩

做法：以兩指輕按太陽穴或咀嚼肌至下顎一帶位置，約30秒至1分鐘。每日可重複3次，輕揉、打圈皆可，壓按時輕微痠痛屬正常反應。

（吳霆俊攝）

功效：紓緩肌肉繃緊。若因顳顎關節移位而疼痛，甚至誘發眼或頸痛者，輕按後或有明顯改善。

2. 活動下顎關節

做法：將一隻手指放於下巴前方，嘗試向前郁動下顎至貼近手指，然後回復原位。前後郁動約5下，共做3組；或可將筆放於嘴唇上，舌頭往上頂住上顎，嘴巴微微張開，左右郁動下顎。

兩邊各做5下，共做3組。留意節奏切忌太快，若感疼痛不適毋須強行郁動，宜放慢速度，稍作休息再練習，讓下顎慢慢習慣。

（吳霆俊攝）

（吳霆俊攝）

 

功效：簡單活動下顎關節，練習前後左右郁動，保持其活動幅度。

3. 輕量阻力訓練

做法：以兩指輕輕按住下巴，舌頭頂住上顎，嘗試張開嘴巴，維持5至10秒，應感覺到兩邊猶如微微「鬥力」，若感疲勞即可休息；另可以兩指輕按左或右邊下巴，再向相應方向打開嘴巴，同樣維持5至10秒。起初可做3至5下，再循序漸進增加次數。

（吳霆俊攝）

功效：讓肌肉發力，促進血液循環，紓緩繃緊。阻力訓練可改善負責張口的外翼肌之肌力，有助對抗其他肌肉的張力，增加活動幅度，更容易張開口。

 

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