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冷氣機清洗｜轉季開冷氣傳噏臭味4原因滋生霉菌　專家教6招防霉除臭大法

家事百科

撰文： 精明媽咪

發布時間： 44 分鐘前

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熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

轉季開冷氣傳出噏臭味怎麼辦？有日本專家教大家6招防霉除臭大法！

【家事百科/冷氣機清洗/防霉除臭】天氣逐漸回暖，但感覺非常潮濕，不少人已開動冷氣機了，但經過秋冬季，冷氣機難免佈滿塵埃，甚至滋生霉菌，開冷氣時會發出噏臭味，如果長期吸入霉菌的話，有可能導致濕疹、鼻敏感、哮喘等問題，絕不容忽視！

日本除黴專家、千葉大學真菌醫學研究中心副教授矢口貴志就拆解4大冷氣機滋生霉菌原因，並教大家6招防霉除臭大法

冷氣機清洗｜4大冷氣機滋生霉菌原因

點擊下圖即睇冷氣機滋生霉菌4大原因：

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  • 1. 機身積聚小昆蟲屍體
  • 2. 機內殘留水份
  • 3. 全新冷氣機
  • 4. 未有更換隔塵網

冷氣機滋生霉菌原因｜1.機身積聚小昆蟲屍體

小昆蟲最喜歡冷氣機的潮濕空間，牠們會寄居在這裡，機內久而久之便積聚了大量小昆蟲屍體，繼而滋生霉菌。

冷氣機滋生霉菌原因｜2.機內殘留水份

空氣中的潮濕水份、開啟冷氣機後殘留在機內的水份，甚至是清洗冷氣機後未完全抹掉的水份，也會導致冷氣機滋生霉菌。

冷氣機滋生霉菌原因｜3.全新冷氣機

新購的冷氣機在安裝前，因長期擺放在包裝箱中，遇上潮濕空氣可能令機件產生霉菌或噏臭味。

冷氣機滋生霉菌原因｜4.未有更換隔塵網

冷氣機使用時會抽取室內空氣，容易將人體或動物皮屑等有機物質吸附在隔塵網上，時間久了便會積塵，如果不定期更換的話，會滋生霉菌傳出異味。

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冷氣機清洗｜6招防霉除臭大法

冷氣機除臭防霉法｜1.定期更換隔塵網

隔塵網最常積聚塵埃及霉菌，冷風卻經隔塵網吹出，如果不常清洗或更換，就會導致散出異味，因此建議一至兩年更換一次隔塵網，甚至可以轉用防霉抗菌的隔塵網，也可減少冷氣機發霉的機會。

冷氣機除臭防霉法｜2.使用漂白水清洗

平日可用1:99的稀釋漂白水清洗冷氣機，將其均勻噴灑在隔塵網及鰭片上，這樣有效消滅當中的有機物質、霉菌及微生物等，清潔後開啟冷氣機的送風模式約45分鐘，就可有效消除漂白水的殘留味道。

點擊下圖即睇完整6招冷氣機除臭防霉法：

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  • 1. 定期更換隔塵網
  • 2. 使用漂白水清洗
  • 3. 使用冷氣機專用除臭清潔劑
  • 4. 使用防霉抗菌除臭貼
  • 5. 開啟High Fan模式
  • 6. 定期找專人保養

延伸閱讀：冷氣不夠涼無需調到最低溫　日本節目教一招2分鐘降溫又慳電

冷氣不夠涼無需調到最低溫　日本節目教一招2分鐘降溫又慳電

在夏日放工回家第一個指定動作，必定時按下冷氣的按鈕！相信大家都試過即時調低溫度，以最短時間快速降溫，但原來這個動作不但增加電費，更不是最快捷調低溫度的方法。日本節目分享了一個既省電，又可以在短短2分鐘快捷變涼的妙法。點擊下圖即睇實測：

點擊圖片放大
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