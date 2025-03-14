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韓星崩壞｜南韓演員柳演錫涉嫌逃稅$3700萬　3月初來港辦粉絲見面會

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 34 分鐘前

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3月初來港辦粉絲見面會的南韓演員柳演錫涉嫌逃稅70億韓元。

【柳演錫/逃稅/韓星】繼金秀賢後再有人氣韓星捲入醜聞！憑《機智醫生生活》、《現在撥打的電話》的南韓演員柳演錫被爆涉嫌逃稅，遭國稅局追討高達70億韓元（約3740萬港元）的稅款。柳演錫向來形象正面，消息一出令粉絲驚訝不已。

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柳演錫逃稅｜當局追討70億韓元稅金

根據韓媒報道，南韓國稅局近期針對柳演的稅務調查，發現他涉嫌藉由個人公司進行財務操作，最終要求他補繳70億韓元的稅金，數字創下了南韓演藝圈單筆補繳稅金新高。

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柳演錫的經紀公司發表聲明，表示「正在進行重新審核納稅金額的程序」，並已向相關部門提出異議，70億稅金恐為誤算，最多應可以降到30億稅金（約1600萬港元），並強調「柳演錫這段期間一直以來都很誠實地履行納稅義務，以後身為國民一份子也會誠實納稅」。

柳演錫逃稅｜上周來港辦粉絲見面會

柳演錫曾出演多部大熱韓劇，包括《請回答1994》、《浪漫醫生金師傅》、《陽光先生》、《機智醫生生活》、《現在撥打的電話》等。

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3月8日及9日，柳演錫更首次來香港舉辦粉絲見面會《The Secret Code:Y》，票價由$888至$1,688不等。

3月8日及9日，柳演錫更首次來香港舉辦粉絲見面會《The Secret Code:Y》。（yoo_yeonseok@IG）

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