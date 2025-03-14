親子好去處｜香港太空館上映球幕電影《暴龍傳奇》　電腦特效重塑暴龍霸主的一生

▲ 香港太空館氣象廳明日（15日）起上映全新球幕電影《暴龍傳奇》。

香港太空館有全新球幕電影喇！香港太空館氣象廳由明日（15日）起，推出全新球幕電影《暴龍傳奇》，結合最新科學發現和電腦特效，讓觀眾回到6700萬年前的白堊紀，見證君王暴龍如何在巨獸橫行的時代，成為最具代表性的終極霸主。

親子好去處｜香港太空館全新球幕電影《暴龍傳奇》

由3月15日起，香港太空館氣象廳推出全新球幕電影《暴龍傳奇》，節目片長42分鐘。電影會跟隨古生物學家泰勒‧萊森的考古隊，深入美國蒙大拿州地獄溪組的恐龍化石發掘現場，見證發現君王暴龍化石的過程。

電影重塑君王暴龍由出生到成為頂級的捕獵者的一生，初生的君王暴龍成長速度驚人，出生後一年已經從家貓大小成長到接近成年人的體型。牠們會透過嬉戲來磨練捕獵技巧，為未來的生存做足準備。青少年時期的君王暴龍已有能力獵殺埃德蒙頓龍等中型獵物。

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最新影片推介：

另外，電影也有不少令人驚心動魄的情節，包括君王暴龍抵禦翼龍等對手，來保護年幼子女、與三角龍的生死對決，以及集體捕獵發生的衝突等。多個電影場面，讓小朋友更深入了解恐龍世界。

親子好去處｜電影放映至12月 現已開始售票

全新球幕電影《暴龍傳奇》的放映日期至12月14日，門票現於香港太空館票房和城市售票網，有興趣帶小朋友認識恐龍世界的家長不要錯過！

香港太空館氣象廳球幕電影《暴龍傳奇》

放映日期：3月15日至12月14日

放映時間：

平日： 5：00pm

周末及公眾假期：11am；3：30pm；8pm

票價：$30（前座）； $40（後座）

購票網址：香港太空館票房及城市售票網

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