  • 21°C
香港時間：2025314日 (五) 20:26

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子好去處｜香港太空館上映球幕電影《暴龍傳奇》　電腦特效重塑暴龍霸主的一生

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 48 分鐘前

分享：

分享：

熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

香港太空館氣象廳明日（15日）起上映全新球幕電影《暴龍傳奇》。

香港太空館有全新球幕電影喇！香港太空館氣象廳由明日（15日）起，推出全新球幕電影《暴龍傳奇》，結合最新科學發現和電腦特效，讓觀眾回到6700萬年前的白堊紀，見證君王暴龍如何在巨獸橫行的時代，成為最具代表性的終極霸主。

親子好去處｜香港太空館全新球幕電影《暴龍傳奇》 

由3月15日起，香港太空館氣象廳推出全新球幕電影《暴龍傳奇》，節目片長42分鐘。電影會跟隨古生物學家泰勒‧萊森的考古隊，深入美國蒙大拿州地獄溪組的恐龍化石發掘現場，見證發現君王暴龍化石的過程。

電影重塑君王暴龍由出生到成為頂級的捕獵者的一生，初生的君王暴龍成長速度驚人，出生後一年已經從家貓大小成長到接近成年人的體型。牠們會透過嬉戲來磨練捕獵技巧，為未來的生存做足準備。青少年時期的君王暴龍已有能力獵殺埃德蒙頓龍等中型獵物。

點擊圖片放大
+5
+4

最新影片推介：

TOPick一分鐘
香港黃花風鈴木2024｜香港黃花風鈴木5地方盛放　機場200棵黃金花海+上水夢幻花道

另外，電影也有不少令人驚心動魄的情節，包括君王暴龍抵禦翼龍等對手，來保護年幼子女、與三角龍的生死對決，以及集體捕獵發生的衝突等。多個電影場面，讓小朋友更深入了解恐龍世界。

親子好去處｜電影放映至12月 現已開始售票

全新球幕電影《暴龍傳奇》的放映日期至12月14日，門票現於香港太空館票房和城市售票網，有興趣帶小朋友認識恐龍世界的家長不要錯過！

香港太空館氣象廳球幕電影《暴龍傳奇》
放映日期：3月15日至12月14日
放映時間：
平日： 5：00pm
周末及公眾假期：11am；3：30pm；8pm
票價：$30（前座）； $40（後座）
購票網址：香港太空館票房及城市售票網

更多相關報道：

親子好去處｜M+博物館3.15起辦畢加索展覽　一代巨匠逾60件經典畫作率先睇

香港櫻花2025｜全港10大賞櫻好去處　東涌粉紅櫻花海旁+沙田石門逾百棵富士櫻

香港黃花風鈴木2025｜香港黃花風鈴木5地方盛放　機場200棵黃金花海+上水夢幻花道

3月生日優惠2025｜3月70+生日好去處優惠　免費五星酒店自助餐/放題/睇戲

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

香港黃花風鈴木2025｜香港黃花風鈴木5地方盛放　機場200棵黃金花海+上水夢幻花道
今日 19:38
香港黃花風鈴木2025｜香港黃花風鈴木5地方盛放　機場200棵黃金花海+上水夢幻花道
香港櫻花2025｜全港10大賞櫻好去處　東涌粉紅櫻花海旁+沙田石門逾百棵富士櫻
16:33 2025/03/08
香港櫻花2025｜全港10大賞櫻好去處　東涌粉紅櫻花海旁+沙田石門逾百棵富士櫻
香港室內遊樂場｜港島首間Kiztopia 3月開幕　18大遊樂區域必玩8米飛索+極斜滑梯
17:54 2025/02/26
香港室內遊樂場｜港島首間Kiztopia 3月開幕　18大遊樂區域必玩8米飛索+極斜滑梯
親子好去處｜港鐵輕鐵旅遊專綫「屯門發現號」　周末及公眾假期限定行駛
11:46 2025/02/28
親子好去處｜港鐵輕鐵旅遊專綫「屯門發現號」　周末及公眾假期限定行駛
親子好去處｜M+博物館3.15起辦畢加索展覽　一代巨匠逾60件經典畫作率先睇
今日 11:15
親子好去處｜M+博物館3.15起辦畢加索展覽　一代巨匠逾60件經典畫作率先睇

你可能感興趣

香港黃花風鈴木2025｜香港黃花風鈴木5地方盛放　機場200棵黃金花海+上水夢幻花道
今日 19:38
香港黃花風鈴木2025｜香港黃花風鈴木5地方盛放　機場200棵黃金花海+上水夢幻花道
香港櫻花2025｜全港10大賞櫻好去處　東涌粉紅櫻花海旁+沙田石門逾百棵富士櫻
16:33 2025/03/08
香港櫻花2025｜全港10大賞櫻好去處　東涌粉紅櫻花海旁+沙田石門逾百棵富士櫻
香港室內遊樂場｜港島首間Kiztopia 3月開幕　18大遊樂區域必玩8米飛索+極斜滑梯
17:54 2025/02/26
香港室內遊樂場｜港島首間Kiztopia 3月開幕　18大遊樂區域必玩8米飛索+極斜滑梯
好去處 親子活動 玩樂 恐龍 電影 香港太空館

最高瀏覽

金賽綸離世︱「雙金」再曝親密照　金賽綸被揭原需賠70億 下跪求寬恕疑自殘樓梯間痛哭
金賽綸離世︱「雙金」再曝親密照　金賽綸被揭原需賠70億 下跪求寬恕疑自殘樓梯間痛哭
職場悲歌｜一年做足319日 48歲浙大教授1病猝逝 妻曝生前誇張工時：近乎瘋狂
職場悲歌｜一年做足319日 48歲浙大教授1病猝逝 妻曝生前誇張工時：近乎瘋狂
金秀賢金賽綸︱金賽綸9年前已官宣戀情種種好女友暖舉曝光　粉絲淚崩：她是真心的
金秀賢金賽綸︱金賽綸9年前已官宣戀情種種好女友暖舉曝光　粉絲淚崩：她是真心的
急症室最長等候時間（03月14日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月14日 時間16:05）
金秀賢金賽綸︱經紀公司4度回應金秀賢承認交往金賽綸　強調「交往時已成年」 指男方心理正陷崩潰邊緣
金秀賢金賽綸︱經紀公司4度回應金秀賢承認交往金賽綸　強調「交往時已成年」 指男方心理正陷崩潰邊緣