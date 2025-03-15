學霸港姐︱港姐騷BB房豪宅曝光　由公屋到周身名牌住海景樓王

▲ 何依婷將做媽媽。

【何依婷 / 香港小姐 / 港姐亞軍】現年31歲的2017年香港小姐亞軍何依婷（Regina）與男友Cedric在2023年於峇里島舉行婚禮，夫妻恩愛，在去年12月宣布懷孕5個月。現在懷胎近8個月的何依婷已為來臨的寶貝做好準備，昨日在IG拍下BB房的影片，從片中所見BB房有大玻璃窗，採光充足，十分開揚。

其實何依婷婚後生活愈來愈富貴成幸福人妻，在其社交平台可見她用身名牌，早前31歲生日慶生便全身穿CHANEL，而且夫婦住在有紅磡樓王之稱的海名軒約3000萬元單位。

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學霸港姐︱曾赴史丹佛大學交流

據悉，何依婷丈夫Cedric是富二代，從事物流業，她曾透露與Cedric是在大學時認識。事實何依婷也是位學霸級港姐，出身於基層家庭的她在黃大仙區公共屋邨成長，曾分別讀浸信會天虹小學和佛教孔仙洲紀念中學，於中六時年終總成績全校第二名。

她於2012年考入城市大學商學院，主修資訊系統學系環球商業系統管理課程和副修心理學，在學期間修讀各科皆表現優異，成績平均積點超過3.5分，曾獲獎學金，且曾赴美國史丹佛大學、英國列斯大學及中國上海復旦大學當交換生。

畢業前，何依婷曾到阿里巴巴位於中國杭州的總部實習，於2016年7月考獲一級榮譽學士學位。在畢業後，何依婷曾任職安永會計師事務所金融服務顧問，翌年參加港姐奪亞軍後入行當藝人。

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